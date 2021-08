Abnehm-Show Wolfenbütteler Mutter-Sohn-Duo will „Biggest Loser“ werden

Die Wolfenbüttelerin Andrea Gozdzik und ihr Sohn Jan treten gemeinsam mit sieben weiteren Familien-Duos in der Sat.1-Show „The Biggest Loser – Family Power Couples“ an.

Wolfenbüttel. Bei der Sat.1-Show tritt je ein Elternteil mit Kind an. Alle kämpfen mit Übergewicht, besonders in Corona-Zeiten, so wie Andrea Gozdzik und Sohn Jan.