Das Rätsel um die Muscheln aus Gips vorm Wolfenbütteler Zeughaus

Wolfenbüttel. Wer sich fragt, was der Gedanke hinter der Kunst in der Stadt ist: Der Kunstverein Wolfenbüttel lädt zum Gespräch mit Klaus Kleine und Christian Holl.

Was Muscheln aus Gips vor dem Zeughaus oder abstrakte Skulpturen auf der Wiese vor dem Wasserturm mit der Wolfenbütteler Innenstadt zu tun haben, das können Interessierte am Wochenende erfahren.

Zwei Erschaffer von Kunstwerken in der Stadt sind am Sonntag in den Räumen des Kunstvereins für ein Gespräch zu Gast. Das teilt der Kunstverein Wolfenbüttel mit.

Warum Muscheln, warum aus Gips oder warum aus Holz? Geheimnisse werden am Sonntag gelüftet

Zum Gespräch zwischen den Künstlern lädt der Verein am Sonntag, 15. August, ab 11.30 Uhr ein. Der Eintritt zu der Veranstaltung sei kostenlos, heißt es vom Verein. Stine Hollmann vom Kunstverein selbst wird die Moderation der Runde übernehmen.

Dabei soll es nicht nur um das temporäre Zeigen von Kunst und Skulpturen im öffentlichen Raum an sich gehen, sondern auch darüber hinaus. Beispielsweise sollen die Materialauswahl und formale Anlehnungen besprochen werden. Und nicht zuletzt die Frage nach dem Zusammenspiel zwischen den Werken der beiden Gastkünstler.

Eigene Fragen und Ideen der Gäste sind willkommen

Besucher und Besucherinnen des Künstlergesprächs seien außerdem eingeladen, eigene Fragen und Ideen einzubringen, heißt es vom Kunstverein.

Das Projekt „Kunst im öffentlichen Raum“ (KIÖR) hat der Kunstverein Wolfenbüttel ins Leben gerufen. Für die eingeladenen Kunstschaffenden war die Aufgabe, sich von der Innenstadt Wolfenbüttels inspirieren zu lassen. Die Ergebnisse werden in der Innenstadt noch bis zum 5. September im Rahmen der öffentlichen Ausstellung„KIÖR-Bestandsaufgabe“ präsentiert. Kunstwerke mit Bezug auf die Wolfenbütteler Innenstadt zu entwickeln, dazu waren auch Klaus Kleine und Christian Holl eingeladen.

Künstler haben in Braunschweig studiert und haben national und international ausgestellt

Der Künstler Klaus Kleine (Jahrgang 1977) studierte in Braunschweig, aktuell lebt er laut Verein in Köln. Neben Deutschland waren seine Werke auch in Israel und Italien zu sehen. Seine Skulptur „l’aplat“ ist vor dem Zeughaus platziert. Sie zeigt Muscheln aus Gips auf einer Holzkonstruktion.

Der Künstler Christian Holl (Jahrgang 1992) hat ebenfalls in Braunschweig studiert, jetzt lebt er in Hannover. Seine Werke waren unter anderem in Braunschweig, Wolfenbüttel und Goslar, aber auch überregional in Berlin und Mainz zu sehen. Sein Werk für das Wolfenbütteler Projekt ist auf der Wiese vor dem Wasserturm platziert und zeigt ein abstraktes, graues Gebilde, das videoüberwacht wird.

