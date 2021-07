18-jähriger Autofahrer fährt betrunken durch Wolfenbüttel

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen, gegen 2.05 Uhr, von der Polizei auf der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel kontrolliert worden. Dabei bemerkten die Beamten, dass der Heranwachsende stark nach Alkohol roch, heißt es in der Polizeimeldung.

Autofahrer fährt betrunken durch Wolfenbüttel

Ein anschließender Atemalkoholtest habe einen Promillewert von 1,12 ergeben. Die Polizisten haben daraufhin eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des jungen Mannes sei sichergestellt geworden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Auf seinen Führerschein muss der 18-jährige Wolfenbütteler wohl einige Monate verzichten müssen, schreiben die Beamten.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de