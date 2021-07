Klinikum Wolfenbüttel wird Chirurgie-Kompetenzzentrum

Die Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Minimal-Invasive Chirurgie des Städtischen Klinikums unter Leitung von Chefarzt Dr. Mark Jäger und dem zentrumsleitenden Oberarzt

Dr. Karsten Täubert ist als „Kompetenzzentrum für minimal-invasive Chirurgie“ zertifiziert worden. Als erste Klinik in der Region, so das Klinikum in seiner Mitteilung, erhielt das Haus von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) das Zertifikat für hohe Qualität im Rahmen der minimal-invasiven (laparoskopischen) Operationstechnik – im Volksmund auch als „Schlüsselloch-Chirurgie“ bezeichnet.

Operationsmethode wird an fast allen Organen im Bauchraum angewendet

Diese Art der Chirurgie habe für Patienten viele Vorteile und werde in der Bauchchirurgie im Wolfenbütteler Klinikum nahezu an allen Organen im Bauchraum eingesetzt, heißt es. Die Zertifizierung drücke „besondere Kompetenz und Qualität“ aus. Bedingung für die Teilnahme am Zertifizierungsverfahren sei neben Erfüllung personeller, materieller und organisatorischer Voraussetzungen der Nachweis einer ausreichenden Anzahl an minimal-invasiv vorgenommenen Operationen im Bauchraum an verschiedenen Organen. Im Klinikum gab es laut Mitteilung in den vergangenen drei Jahren jeweils zirka 650 Operationen im Bauchraum in minimal-invasiver Technik.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch Vorgänge vor und nach der OP werden geprüft

Ein weiterer Schwerpunkt des Audits sei die Prüfung der Operationsvorgänge und -abläufe der Versorgung vor, während und nach der OP. Dazu habe der Prüfer die Operateure in den OP-Saal begleitet. Die Standards in der prä- und postoperativen Versorgung seien ebenfalls geprüft worden. „Der hohe Standard wird durch eine konsequente und kontinuierliche Weiter- und Fortbildung der Chirurginnen und Chirurgen gesichert. Zudem wurde die hausinterne Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Disziplinen wie z.B. der Klinik für Gastroenterologie und der Praxis für Radiologie intensiv geprüft und als exzellent bewertet“, heißt es. Die Zertifizierung sei aufgrund der Erfüllung aller Vorgaben vorbehaltlos erteilt worden.

Über Spezialnadel wird Überdruck im Bauchraum angelegt

Bei der Schlüsselloch-Chirurgie werde bei den Patienten über eine Spezialnadel ein leichter Überdruck in der Bauchhöhle angelegt. Durch wenige ein bis zwei Zentimeter kleine Hautschnitte würden Punktionsinstrumente (Trokare) durch die Bauchdecke platziert. Über diese, so das Klinikum weiter, werden sowohl eine Spezialkamera mit 3D-Optik als auch die Instrumente für die jeweilige Operation eingebracht. Die kleinen Schnitte verursachten im Nachgang der OP weniger Schmerzen, heilten schneller und seien weniger infektionsgefährdet. Hinzu komme, dass es kaum sichtbare Narben gebe. Dass der Bauchraum durch die OP weniger beansprucht werde, erlaube zudem einen schnelleren Kostaufbau.

So erholten sich Patienten schneller, was den Aufenthalt im Krankenhaus verkürze. Langfristig seien Verklebungen und Langzeitprobleme im Bauch seltener.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de