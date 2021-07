Stadt Wolfenbüttel: Trauer-Blut-Buche nicht mehr zu retten

Die betroffene Trauer-Blut-Buche steht im „Gefängnispark“ in Wolfenbüttel.

Geschätzt 150 Jahre steht sie schon im „Gefängnispark“ in Wolfenbüttel, die mächtige Trauer-Blut-Buche. Viele Pärchen haben ihre Initialen in die Rinde geschnitzt, unzählige Gruppen haben unter ihrer mächtigen Krone Schatten gesucht. Schon seit längerer Zeit ist sie vom Brandkrustenpilz befallen – nun ist ein Punkt erreicht, wo die bisherigen Pflegemaßnahmen nicht mehr weiterhelfen, berichtet die Stadt in einer Mitteilung. Die Stand- und Bruchsicherheit sei extrem gefährdet, der Baum müsse leider gefällt werden.

Die Stadt könne aufgrund ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht anders entscheiden

„Der Befund und die Fällung als Konsequenz daraus bedeuten einen schweren Verlust“, wird Jens Meyer, Abteilungsleiter Grünflächen bei der Stadt, zitiert. Die Gefahr, die mittlerweile von dem 15 bis 20 Meter hohen Baum ausgehe, sei jedoch nicht zu unterschätzen. Die Stadt könne aufgrund ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht anders entscheiden. Daher sei der Bereich um den Baum auch sofort abgesperrt worden. Es habe bereits diverse Ast-Ausbrüche in der Krone gegeben.

Es soll eine Nachpflanzung geben

Der Brandkrustenpilz gelte als vergleichsweise optisch unscheinbar, werde allerdings in der Fachwelt als äußerst gefährlich eingeschätzt, da er zu den gefährlichsten Holz abbauenden Pilzarten gehöre. Wurzeln und Stamm verlören bei einem Befall schnell an Festigkeit aufgrund von Faulstellen. Bäume könnten bei Wind unvorhergesehen brechen.

„Natürlich wird es für den Baum eine Nachpflanzung geben“, so Meyer.

