Destedter Schüler gewinnen Filmklappe auf Landesebene

Seit sechs Jahren gibt es die Film AG an der offenen Ganztagsschule Destedt. Gleich mit dem ersten Film „Die Superhirnbrille“ gewannen die Kinder 2015 den ersten Preis der Braunschweiger Filmklappe. „Eine Erfolgsserie begann“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Fünfmal in Folge Platz 1, 2018 wurde ihr Film „Gold ist doch nur dideldum!“ außerdem noch mit dem Platz 1 bei der Niedersachsen Filmklappe belohnt.

Die Destedter Grundschüler sind bei der Filmklappe regelmäßig erfolgreich

In diesem Jahr erhielten die Filmkinder im April mit „Das Kind aus der Zukunft“ den „Sonderpreis für schauspielerische Leistungen“ der Braunschweiger Filmklappe, meldet die Schule weiter. „Der Film wurde wegen seiner besonderen Qualitäten auch für die Niedersachsen Filmklappe nominiert. Nun fand die Preisverleihung statt. Die Destedter wurden für den besten Film aller Niedersächsischen Grundschulen 2021 zum zweiten Mal mit dem 1. Preis belohnt“, berichten die Destedter stolz. Film AG-Leiter und Rektor Ulli Kleinfeldt: „Das gibt es doch nicht, damit haben wir zehn Filmpreise in sechs Jahren gewonnen.“

So urteilte die Jury: „Ein merkwürdiger Tag: Nach und nach verschwinden alle Schüler und Schülerinnen aus den Braunschweiger Schulen. Es stellt sich heraus, dass sie in die Zukunft entführt wurden, um die Politiker der Gegenwart zu erpressen. Denn die Schulkinder aus der Zukunft haben nur eine Woche Schulferien pro Jahr. Die Voraussetzung für das Zurückschicken der Kinder in die Gegenwart ist, dass die Schulferien im Grundgesetz verankert werden. Nachdem nun auch Angela Merkel in die Zukunft entführt wird, geschehen die Gesetzesänderung sowie das Zurückschicken schnell.“

Die Jury lobt die „komplexe und durchdachte Handlung“

Und weiter heißt es im Urteil der Jury: „Der Film lebt von der komplexen und durchdachten Handlung und dem Schauspiel der Schüler und Schülerinnen, die teilweise sogar in die Rollen von Erwachsenen schlüpfen. Die szenische Auflösung ist stimmig wie auch die Wahl der filmsprachlichen Mittel insgesamt gut durchdacht. So zum Beispiel die Kamerabewegungen und schnellen Schnitte, um die Aufregung der suchenden Lehrkräfte und Polizei zu visualisieren. Und nicht zuletzt tragen die gelungenen Greenscreen-Effekte und ein sauber geangelter Dialogton zu einem sehenswerten und preiswürdigen Film bei.“

Der Film und alle weiteren Gewinnerfilme sind auf der Homepage der Schule zu sehen: https://www.gs-destedt.de/presse/film-ag/

red

