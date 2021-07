Autofahrer flüchten im Landkreis Wolfenbüttel vom Unfallort

Wolfenbüttel. In Dorstadt wird ein Wohnanhänger beschädigt und in Wolfenbüttel wird ein VW Golf so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich ist.

Zu zwei Fällen von Verkehrsunfallflucht ist es am Samstag in Wolfenbüttel und Dorstadt gekommen. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen.

Ein 24-jähriger Autofahrer stellte laut Polizeiangaben am Samstag, gegen 2.30 Uhr, seinen blauen VW Golf auf einem Parkstreifen an der Brauergildenstraße ab. Als er am Nachmittag zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er im vorderen, linken Bereich einen Unfallschaden fest. Unter anderem sei der Reifen so stark beschädigt worden, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war.

Wohnanhänger wird in Dorstadt beschädigt

Auf der L 615 in Dorstadt wurde ein Wohnanhänger in der Zeit zwischen Samstag, 3. Juli, und Samstag, 10. Juli, beschädigt. An dem Anhänger seien Spuren von roter Farbe festgestellt worden, teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort.







In beiden Fällen wenden sich Zeugen an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

