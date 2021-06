Wolfenbüttel. Ein 70-jähriger Radbesitzer wird Zeuge, wie sein Fahrrad gestohlen wird. Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus in Wolfenbüttel ein.

Versuchter Fahrraddiebstahl und ein Einbruch in Wolfenbüttel

Die Wolfenbütteler Polizei hat am Donnerstag und Freitag unter anderem mit einem versuchten Fahrraddiebstahl und einem Einbruch zu tun gehabt.

Am Freitag, 4. Juni, gegen 14.50 Uhr, habe ein bislang unbekannter, männlicher Täter ein ungesichert abgestelltes Fahrrad am Kornmarkt entwendet. Der 70-jährige Besitzer des Rades bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung des Diebes auf. Dieser zeigte sich beeindruckt und ließ das Fahrrad zurück, um seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, teilt die Polizei mit. Der Täter wurde als 30 bis 40 Jahre alt, dicklich, etwas kleiner, mit dunklen Haaren, dunkler Hose und grün/blauem Sweatshirt bekleidet beschrieben. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

Einbruch in Wolfenbütteler Einfamilienhaus

Zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus im Schlehenweg sei es zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, gekommen. Unbekannte Täter seien demnach gewaltsam in das Haus eingedrungen und suchten nach Diebesgut. Die Bewohner waren zu dieser Zeit nicht anwesend. Über den Wert des erlangten Diebesgutes konnten noch keine Angaben gemacht werden. Auch hier nimmt die Polizei unter (05331) 9330 Hinweise entgegen.

