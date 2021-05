Wolfenbüttel. Noch bis einschließlich Samstag können Wolfenbütteler am „Stadtradeln“ teilnehmen. Bisher sammelten die Teilnehmer fast 250.000 Kilometer.

Das frühlingshafte Wetter am Samstag eignet sich hervorragend für eine Radtour rund um Wolfenbüttel, die beim „Stadtradeln“ eingereicht werden kann

Stadtradeln Wolfenbüttel Wolfenbüttel: „Stadtradeln“ geht in Endspurt – Teilnahme offen

Noch einschließlich bis Samstag, 29. Mai, können alle Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, Kilometer im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ sammeln. 1573 Personen haben sich in diesem Jahr bisher angemeldet, teilt die Stadt mit.

Mitmachen kann jeder noch bis zum Ende der Aktion. Obwohl aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr keine gemeinsamen Touren oder Veranstaltungen angeboten werden können, konnte die Zahl der Mitradelnden gesteigert werden. Im Vorjahr waren es 942. Aktiv sind sie in 171 Teams (2020: 71). In die Pedale treten auch 16 Ratsmitglieder (Vorjahr: zwölf). Bisher wurden 247.884 Kilometer (2020: 197.114 Kilometer) gemeldet.

Tonnenweise CO2 durch „Stadtradeln“ gespart

Laut Mitteilung der Stadt seien so bereits 36.439 Kilogramm CO 2 eingespart worden. Unter den 1.940 Teilnehmerkommunen belegt die Stadt Wolfenbüttel derzeit den 30. Platz. Es gehe beim „Stadradeln“ nicht darum, nur noch mit dem Rad zu fahren, sondern die Strecken, die ohnehin mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, zu erfassen, so die Stadt. Ob Freizeitausflüge mit der Familie oder die Route zur Arbeit – vieles könne mit dem Rad erledigt werden.

Dabei gibt es auch etwas gewinnen. In folgenden Kategorien werden zum Beispiel jeweils die Besten ausgezeichnet: „Team mit den meisten Kilometern absolut“, „Beste drei Einzelpersonen“, „Meiste Kilometer pro Kopf“. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird eine Verlosung von Gewinnen stattfinden. Hierbei wird zwischen folgenden Kategorien unterschieden Mindestens 150 Kilometer: Lostopf für einen City-Gutschein im Wert von 500 Euro, mindestens 100 Kilometer: Lostopf für einen von zwei City-Gutscheinen im Wert von 250 Euro und mindestens 50 Kilometer: Lostopf für einen von zwei City-Gutscheinen im Wert von 125 Euro.

Die Anmeldung zum Stadtradeln kann noch auf der Internetseite unter www.stadtradeln.de/wolfenbuettel oder mit der Stadtradeln-App erfolgen.

