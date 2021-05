Wolfenbüttel: Autofahrer nimmt die Vorfahrt

Wolfenbüttel. Ein 56-Jähriger nahm in Wolfenbüttel einem 33-jährigen die Vorfahrt. Beim Unfall entstand ein hoher Sachschaden an beiden Autos.

In Wolfenbüttel kam es am Neuer Weg, Einmündung Henriette-Breymann-Straße am Donnerstag gegen 17.55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Laut der Polizei habe ein 56-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit beim Einbiegen von der Henriette-Breymann-Straße auf den Neuen Weg ein bevorrechtigtes Auto eines 33-jährigen Fahrers übersehen. Durch den Zusammenstoß sei Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro an den Fahrzeugen entstanden. Beide Fahrzeuge hätten abgeschleppt werden müssen.

red