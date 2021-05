Dieb verletzt auf Flucht in Wolfenbüttel Marktmitarbeiter

Wolfenbüttel. Der später vorläufig festgenommene Mann will in zwei Läden alkoholische Getränke im Wert von 1300 Euro stehlen. Die Polizei ermittelt.

In Märkten an der Goslarschen Straße und an der Schweigerstraße war der Mann unterwegs.

Ein 27-Jähriger entnahm innerhalb einer Stunde (zwischen 8.48 und 9.42 Uhr ) am Samstag, 15. Mai, den Auslagen von zwei Supermärkten – an der Goslarschen Straße und an der Schweigerstraße in Wolfenbüttel – alkoholische Getränke im Gesamtwert von mehr als 1300 Euro. Das berichtet die Polizei. Zudem stahl er demnach eine Firmenjacke eines Angestellten im Markt Goslarsche Straße, die er im Supermarkt Schweigerstraße überzog, wo er dann durch das Lager das Geschäft verlassen wollte.

Personal bemerkt den Diebstahl und greift ein

Das Personal bemerkte den Diebstahl und hielt den Mann fest, so die Polizei weiter. „Dieser wehrte sich gegen das Festhalten und verletzte hierbei einen 28-jährigen Angestellten des Supermarktes leicht.“ Gegen den 27-Jährigen Mann seien Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und weiterer Delikte eingeleitet worden. Er wurde sei außerdem vorläufig festgenommen worden.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red