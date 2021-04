Wolfenbüttel. Mehrere Personen haben in Wolfenbüttel in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen die Ausgangssperre im Sinne der Corona-Verordnung verstoßen.

Mehrere Personen in Wolfenbüttel verstoßen gegen Ausgangssperre

Die Polizei Wolfenbüttel stellte in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Personen in der Stadt fest, die laut Mitteilung trotz der bestehenden Ausgangsbeschränkungen im Sinne der Corona-Verordnung ohne triftigen Grund unterwegs waren. Insgesamt wurden zehn Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, fünfmal wurde eine mündliche Verwarnung ausgesprochen. Die Kontrollen werden fortgesetzt, so die Polizei.

red