Börßum. Die Polizei bittet um Hinweise wegen eines zerstochenen Hinterreifens bei einem Renault, der in Börßum geparkt war.

Der beschädigte Wagen stand in Börßum am Masurenweg.

Unbekannte zerstechen Autoreifen in Börßum

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18.15 und 8.30 Uhr den hinteren rechte Reifen eines in Börßum am Masurenweg, abgestellten Renault zerstochen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

Hinweise: (05334) 948370

red