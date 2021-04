Unfall in Schöppenstedt – Alkoholtest zeigt 3,95 Promille

Auf dem Schwarzen Weg in Schöppenstedt hat sich am Sonntag gegen 19 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem laut Polizei Schaden in Höhe von rund 5500 Euro entstanden ist. Nach ersten Ermittlungen habe ein 40-jähriger Autofahrer beabsichtigt, vom Gelände einer Tankstelle in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei sei es zur Kollision mit einem auf das Gelände der Tankstelle einbiegenden Fahrzeug eines 21-jährigen Mannes gekommen. Anschließend seien beide zur Wohnanschrift eines Unfallbeteiligten gefahren und hätten dann die Polizei informiert.

Während der nun folgenden Unfallaufnahme stellten die Beamtem bei dem 40-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 3,95 Promille, so der Polizeibericht. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten Ermittlungen ein.

