Wolfenbüttel. Unbekannte Täter haben versucht, über den rückwärtigen Eingang von der Stobenstraße in ein Möbelgeschäft an der Langen Straße einzudringen

Einbrecher scheitern in Wolfenbüttel an Eingangstür

Wie die Polizei Wolfenbüttel berichtet, stellten die Angestellten am Samstagmorgen Hebelspuren an der Zugangstür fest. Der Vorfall muss sich demzufolge zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, ereignet haben. Es sei jedoch beim Sachschaden an der Tür geblieben. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei unter (05331) 933-0 entgegen.

red