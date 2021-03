Bild einer Königin, Herzog als Jäger, Wolfenbütteler Schloss

Es gibt wieder neue Filme auf der Internetseite des Schloss-Museums. Die drei neuen Filme erzählen die Geschichten ganz unterschiedlicher Objekte. Alle Exponate sind laut Mitteilung der Stadt in der Dauerausstellung des Schloss-Museums zu sehen und können nun auch virtuell „besucht“ werden.

Der Modellbauer Wilhelm Peters bei der Arbeit. Foto: Margit Peters / Museum Wolfenbüttel

„Das Bild einer Königin“ zeigt den weiblichen Blick auf eine Wolfenbütteler Prinzessin, „Ein Portrait des Herzogs als Jäger“ dokumentiert nicht nur die adlige Jagdleidenschaft sondern auch höfische Repräsentation, und das „Modell des Wolfenbütteler Schlosses“ ist eine detailgetreue Kopie des Originals. Im Maßstab 1:50 hat der Modellbauer Wilhelm Peters aus Salzgitter-Lichtenberg in den Jahren 2010 bis 2014 mit großer Akribie das Wolfenbütteler Schloss nachgebaut. In mehr als 4700 Arbeitsstunden schuf er ein Schloss „en miniature“, das einen Blick auf die gesamte Anlage ermöglicht und damit die Schlossgeschichte baulich begreifbar macht. Zum ersten Mal wurde das Schlossmodell in der Ausstellung „Schlossblicke“ im Jahr 2018 im Schloss-Museum gezeigt, seitdem ist es in der Dauerausstellung zu finden.

Auch in den folgenden Wochen erhalten Interessierte weitere filmische Einblicke in das Schloss-Museum. Videos unter: www.museumwolfenbuettel.de.

red