Unfall auf der A36 in Wolfenbüttel: Ein Mensch verletzt

Wolfenbüttel. An dem Unfall waren am frühen Mittwochmorgen laut Polizei drei Autos beteiligt. Die Fahrbahn musste in Fahrtrichtung Braunschweig gesperrt werden.

Am frühen Mittwochmorgen ist es auf der A36 in Wolfenbüttel – in Fahrtrichtung Braunschweig – zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei wurde dabei ein Mensch verletzt. Drei Pkw sollen demnach in den Unfall zwischen Wolfenbüttel-Süd und Wolfenbüttel-West verwickelt gewesen sein.

Unfall auf der A36: Fahrbahn zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig gesperrt

Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Unfallbeteiligte vermuten, dass schlechte Witterungsverhältnisse gegen kurz vor 5 Uhr für den Unfall gesorgt hätten. Wegen der Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Braunschweig ab. Laut der Verkehrs-Management-Zentrale staute sich der Verkehr um 7.30 Uhr auf etwa vier Kilometern.

feu