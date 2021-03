Diebe stehlen Königsnatter von Schladener Schlangenfarm

Auf ein Tier hatten es Unbekannte abgesehen, die in die Schlangenfarm in Schladen eingebrochen sind. Wie die Polizei berichtet, drangen sie zwischen Freitag- und Samstagnachmittag in den Besucherbereich ein - und entwendeten eine ungiftige rote Königsnatter aus einem Terrarium.

Giftige Schlangen direkt nebenan

Ob die Täter dabei nur Glück oder tatsächlichen Sachverstand hatten, steht noch nicht fest. Unter anderem in dem unmittelbar benachbarten Terrarium befand sich eine giftige Schlange, deren Biss zu schweren Verletzungen bis hin zum Tode hätte führen können.

red