Wolfenbüttels Grundschulen erwarten einen Schüleransturm

Sehr farbenprächtig präsentiert sich der Mensa-Bau an der Grundschule am Geitelplatz. Die Schule wird laut Prognose für das Schuljahr 2025/26 fast 100 zusätzliche Schüler aufnehmen müssen.

Wolfenbüttel. Wurden 2015 noch 387 Jungen und Mädchen eingeschult, so waren es in diesem Schuljahr schon 412 und laut Prognose werden es 2025/26 483 sein.

Nach sechs Monaten ohne Präsenzsitzung traf sich der städtische Schulausschuss in der Lindenhalle, um über wichtige Entwicklungen im Schulbereich zu sprechen. Stadtrat Thorsten Drahn kündigte dabei an, dass die Stadt gerade eine Testinfrastruktur aufbaue, um ab der nächsten Woche alle Schüler und Lehrer in den Schulen einmal pro Woche auf Corona testen zu können.

Außerdem soll in der nächsten Woche mit der Impfung des Schulpersonals begonnen werden. Inzwischen habe das Land auch klargestellt, dass nicht nur Lehrer, sondern alle Beschäftigten an den Schulen mit Kontakt zu den Kindern geimpft werden sollen. Eine entsprechende Abfrage der Impfwilligen sei bereits gestartet worden. Die Daten würden dem Landkreis als zuständiger Impfbehörde übermittelt. Das Impfzentrum würde dann die Termine vergeben.

Grundschulen wünschen sich schnelleres Internet

Anschließend betrachteten die Ausschussmitglieder anhand des städtischen Schulberichts die Entwicklung jeder Schule, wobei zunächst die Grundschulen im Vordergrund standen. Stadtrat Drahn hatte extra zur Sitzung noch die Bedarfe der Schulen abgefragt, wobei sich zwei Schwerpunkte abzeichneten: der Anschluss an das schnelle Internet insbesondere in allen Ortsteilschulen sowie die Schulhofgestaltung, die im Rahmen des nächsten Doppelhaushaltes verstärkt in Angriff genommen werden soll. Der Anschluss an das schnelle Internet sowie innerhalb der innerstädtischen Schulen der gleichmäßige WLAN-Zugang in allen Räumen der Schulen wird derzeit schon über Mittel aus dem Digitalpakt in Angriff genommen.

Die Grundschulen müssen zudem mit steigenden Schülerzahlen zurechtkommen. Wurden 2015 noch 387 Jungen und Mädchen eingeschult, so waren es in diesem Schuljahr schon 412 und laut Prognose der Verwaltung werden es zum Schuljahr 2025/26 483 sein. Die Verteilung der Schüler auf die einzelnen Grundschulen ist dabei nicht gleichmäßig. Sie hängt zum Beispiel auch von benachbarten Neubaugebieten ab, was an zwei Beispielen verdeutlicht werden soll. Bei der Grundschule im Ortsteil Halchter, wo es derzeit kein Baugebiet mehr gibt, ist bis 2025 sogar mit einem Rückgang der Schülerzahlen von derzeit 58 auf 44 zu rechnen. Das würde bedeuten, dass an dieser Schule mit Kooperationsklassen gearbeitet werden müsste, wenn der Schule nicht durch eine Veränderung der Schuleinzugsbereiche weitere Schüler zugeführt werden.

Die Grundschule am Geitelplatz ist von Neubaugebieten umgeben

Das genaue Gegenteil ist die Grundschule am Geitelplatz, die laut Drahn quasi von Neubaugebieten (Södeweg, Östlich Fallsteinweg, Salzdahlumer Straße sowie die Neubauten am Rodeland) umgeben ist und deshalb aus alle Nähten platzt, wenn nicht weitere Klassenräume geschaffen werden. Fast 100 weitere Schüler müsste die Grundschule ab 2025 aufnehmen. Derzeit sind es 339, die Prognosezahl beträgt 423. Das würde gleichzusetzen sei mit einem Anstieg der benötigten Klassenräume von derzeit 15 auf 18. Schon in naher Zukunft sollen zwei Schulräume umgestaltet werden, um die perspektivisch höhere Anzahl von Klassen aufzufangen.

Eine noch größere Entwicklung hat die Wilhelm-Busch-Grundschule im Schulzentrum an der Cranachstraße vor sich: von derzeit 317 Schülern in 16 Klassen auf 464 Schüler in 20 Klassen. Allerdings gibt es an dieser Schule sogar 27 Klassenräume, so dass sogar noch mehr Schüler aufgenommen werden könnten.

FDP-Ratsherr Rudolf Ordon regt den Bau einer Grundschule im Norden an

Wie die Stadt mit den steigenden Schülerzahlen in den Grundschulen sowie der zusätzliche Aufgabe, Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf ein Nachmittagsangebot für Grundschülerinnen und Grundschüler, umgehen will, darüber muss sich die Politik zusammen mit der Verwaltung in den nächsten Monaten Gedanken machen. FDP-Ratsherr Rudolf Ordon brachte dabei eine Idee ins Spiel, die schon mehrfach in Wolfenbüttel diskutiert wurde, den Bau einer neuen Grundschule im Norden der Stadt, um die anderen Grundschulen zu entlasten.