Hohe Nachfrage nach Plätzen in Wolfenbüttels Kitas

Seit Montag können trotz Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März wieder alle angemeldeten Kinder die Kindertagesstätten in der Stadt Wolfenbüttel besuchen, auch wenn das derzeit nur unter gewissen Einschränkungen möglich ist. Die Stadtverwaltung musste in den vergangenen Tagen zusammen mit dem Personal der Kindertagesstätten nicht nur die vollständige Wiedereröffnung der frühkindlichen Bildungseinrichtungen unter Corona-Bedingungen organisieren. Die Verwaltung musste sich gleichzeitig mit dem nächsten Kindergartenjahr beschäftigen, denn die Anmeldungen für Betreuungsplätze erfolgte im Zeitraum vom 2. Januar bis 28. Februar. Dabei wurde deutlich: Es gibt wiederum eine hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen. Und es wurde deutlich, dass die Erfüllung der Wünsche aller Eltern, die ihre Kinder angemeldet haben, nicht ganz einfach sein wird.

Dabei gibt es derzeit in der Stadt Wolfenbüttel in den Einrichtungen der freien Träger und den städtischen Kindertagesstätten insgesamt 2299 genehmigte Plätze. Davon sind 582 Hortplätze, 681 Krippenplätze und der Rest Kindergartenplätze. 65 Plätze gibt es im Heilpädagogischen Kindergarten der Lebenshilfe und 40 im Sprachheilkindergarten. Das ist einer Aufstellung zu entnehmen, die Stadtrat Thorsten Drahn den Mitgliedern des städtischen Sozialausschuss präsentierte. Die größte Kindertagesstätte im Stadtgebiet ist derzeit die in Linden, die über 175 genehmigte Plätze verfügt. Die kleinste Einrichtung ist das Mütterzentrum mit zwölf Plätzen.

Derzeit läuft in der Verwaltung die Auswertung der Anmeldungen und die Vorbereitung der Platzvergabe im Laufe des Monats März. Ab Ende März soll der Versand der Bescheide für die Platzvergabe erfolgen, teilte Andreas Binner dem Ausschuss mit. Als schwierig bei der Planung erweist sich dabei laut Stadtrat Drahn die Berücksichtigung der sogenannten „Flex-Kinder“, die gegebenenfalls noch nicht eingeschult werden und ein Jahr länger in der Kita bleiben. Eltern, deren Kinder das sechste Lebensjahr in der Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September vollenden, haben bekanntlich die Möglichkeit, den Einschulungstermin um ein Jahr zu verschieben. Dabei sollen sich die Eltern bis zum Stichtag 1. Mai eines jeden Schuljahres entschieden haben, ob die Einschulung des Kindes um ein Jahr hinausgeschoben werden soll. In diesem Fall reicht eine schriftliche Erklärung gegenüber der Schule aus. Gerade in den derzeitigen schwierigen Zeiten ist davon auszugehen, dass dass viele Eltern ihren Kindern noch ein weiteres Kindergartenjahr gönnen.

Dabei ist der Bedarf an Betreuungsplätzen im Stadtgebiet weiterhin groß. Die Stadt hatte schon vor Jahren auf diesen wachsenden Bedarf reagiert, in dem sie Planungen für neue Kindergartengruppen aufgestellt hat. Allerdings sind diese Planungen nicht so leicht zu realisieren, wie die Stadtverwaltung jetzt bei einem geplanten Anbau an die Kindertagesstätte Geibelstraße feststellen musste. Bei der ersten Ausschreibung der Arbeiten fand sich kein Anbieter, der den Bau errichten wollte. Nun muss die Stadt einen zweiten Anlauf versuchen.

Etwas besser läuft es beim Neubau der Kindertagesstätte im Neubaugebiet am Södeweg. Dort laufen die Arbeiten laut Verwaltung planmäßig ab, so dass mit einem Bezug der Einrichtung mit ihren 160 Betreuungsplätzen im Januar 2022 gerechnet werden kann. Bei dieser Einrichtung gibt es aber noch zwei offene Fragen: Wer wird der Träger der Einrichtung sein? Und schafft es der Träger der Einrichtung, mitten im Kindergartenjahr genügend Personal für die Einrichtung zu rekrutieren. Immerhin sind es etwa 31 Stellen, die dort besetzt werden müssen.

Um dem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, setzt die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis auch auf weitere Betreuungsplätze in der Tagespflege, so Drahn, und die Stadt hofft, eventuell in Fümmelse weitere Plätze schaffen zu können. Und eventuell ist noch ein Unternehmen bereit, einen neuen Kindergarten zu bauen, so wie es zuletzt in Linden geschehen ist, wo ein externer Investor für die Arbeiterwohlfahrt eine Kindertagesstätte gebaut hatte.