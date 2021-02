CDU will Wolfenbüttels Fußgängerzone verkleinern

Die (Wieder-)Belebung der Wolfenbütteler Innenstadt wird im bevorstehenden Kommunalwahl am 12. September eins der beherrschenden Themen sein. Das deutet sich jetzt bereits an. Unter der Überschrift „Innenstadt 2030 – Aus ganzem Herzen für unser Wolfenbüttel“ haben jetzt der CDU-Bürgermeisterkandidat Dr. Adrian Haack, der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Andreas Meißler und der neue wirtschaftspolitische Ansprechpartner der CDU, der Medien- und Kommunikationsunternehmer Marc Angerstein, in einem Pressegespräch ein fünfseitiges Papier vorgelegt.

Plagiatsvorwürfe des Bündnisses unabhängiger Wähler

Das Papier hat gleich für Ärger beim Mitbewerber, dem Bündnis unabhängiger Wähler (BuW), gesorgt. Vertreter des Bündnisses werfen der CDU und insbesondere Marc Angerstein vor, das Thesenpapier des Bündnisses, an dem Angerstein eine Zeit lang mitgearbeitet haben soll, kopiert zu haben.

Wirtschaftlicher Sachverstand werde in den nächsten Jahren in der Stadt benötigt, so Haack, der ebenso wie Meißler die Mitwirkung von Angerstein bei der Erarbeitung des Konzeptpapiers zur Innenstadt als auch dessen Bereitschaft als parteiloser Kandidat auf der CDU-Liste zur Kommunalwahl zu kandidieren ausdrücklich begrüßte. Angerstein saß bereits von 2006 bis 2011 für die FDP im Stadtrat. Er soll sich auch einige Monate der UWG angeschlossen haben, ehe er jetzt der CDU seine Mitarbeit anbot.

Aber zurück zum Diskussionspapier zur Innenstadt, die laut Haack künftig nicht mehr nur ein Konsumort sein wird: „Innenstädte sind mehr als Einkauf. Natürlich decken sie die Nachfrage in verschiedenen Konsumbereichen. Sie sind darüber hinaus auch ein prägender Ort von Begegnungen und sozialen Kontakten und schaffen so eine Verbundenheit zwischen der Stadt und den Einwohnern.“

Optische Aufwertung für das Löwentor gefordert

Im weiteren Verlauf des Papiers werden die aus Sicht der CDU wichtigsten Themen angesprochen. So fordern sie für das Einkaufszentrum Löwentor eine „optische Aufwertung“. Wenn sich ein Mieterwechsel andeute, so Haack, dann könne dort auch die Ostfalia zum Beispiel mit ihrer Fakultät Recht mit etwa 1200 Studierende einziehen. Auch ein „Hotel“ sei in dem Gebäude denkbar, so Angerstein.

Sollte es im Einkaufszentrum Löwentor demnächst Leerstände geben, so könnten dort laut CDU-Bürgermeisterkandidat Adrian Haack auch die Fakultät Recht der Ostfalia-Hochschule oder ein Hotel einziehen. Foto: Karl-Ernst Hueske

Weitere Themen sind „Leerstände vermeiden“. „Moderation seitens der Politik sollte hierbei die Grundlage bilden“, heißt es in dem Papier, das vollständig auf der der Internetseite www.adrianhaack.de nachzulesen ist. Wohnen und Arbeiten im Stadtzentrum will die CDU auch verstärkt ermöglichen. Wichtig sei zudem, Erlebnisse zu schaffen, etwa durch die Öffnung des Schlossturms für Besucher, um so auch den Kultur- und Bildungstourismus auszubauen. Das Warenangebot in der Innenstadt soll besser koordiniert werden, denn „viele Misserfolge der letzten Jahre gehen auf ein Überangebot zurück.“ Das lokale Marketing will die CDU überdenken und „Mobilität neu bewerten“. Dazu zählt auch eine Verkleinerung der Fußgängerzone, die an der Okerstraße enden soll. Dann könnten zum Beispiel durch den oberen Teil der Langen Herzogstraße wieder Autos fahren, aber eine vollständige Öffnung der Fußgängerzone für den Autoverkehr wie in anderen Städten hält die CDU aber nicht für „zielführend“. Das Parken von Autos will die CDU auch wieder auf dem Stadtmarkt ermöglichen und die ersten 30 Minuten Parkzeit sollen kostenlos sein.

Warum das Bündnis den CDU-Entwurf kritisiert

In einer Presseerklärung teilte das Bündnis zu den Ideen der CDU mit: „Mit großem Befremden und auch Wut haben wir heute das Programm ,Innenstadt 2030’ der CDU und ihres Bürgermeisterkandidaten Dr. Adrian Haack gelesen. Dieses Programm ist in weiten Teilen eine 1:1 Kopie des Programmentwurfes des Bündnisses unabhängiger Wähler (BuW) Wolfenbüttel, Stand Dezember 2020.“ Die mit Beispielen für den Plagiatsvorwurf versehene Kritik des Bündnisses richtet sich nicht so sehr gegen Haack, sondern vor allem gegen Angerstein, der sich laut Pressemitteilung über mehrere Monate im BuW engagierte und an Treffen der Themenbotschafter teilnahm, somit über die Ausarbeitung der BuW-Positionen stets informiert gewesen sei.

Wie der Beschuldigte Marc Angerstein reagiert

Angerstein wehrte sich in einer längeren Stellungnahme gegen den Vorwurf. Darin heißt es unter anderem: „Ich habe zu keinem Zeitpunkt Inhalte von BuW-Mails oder BuW-Protokollen, die mir bekannt geworden sind, an die CDU oder für sie handelnde Personen weitergegeben. Dies ist eine haltlose Unterstellung von politisch ins Hintertreffen geratenen Mitgliedern des BuW. Richtig ist, dass ich mich im vergangenen Jahr bis ins 4. Quartal hinein innerhalb des BuW inhaltlich-programmatisch engagiert habe. Allerdings habe ich innerhalb des BuW nicht die politische Heimat gefunden, die ich gesucht hatte.“