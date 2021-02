ALW nimmt Müllabfuhr ab Montag in Wolfenbüttel wieder auf

Das gab es, so der Landkreis, in der Geschichte der Abfallwirtschaftsbetriebe im Landkreis Wolfenbüttel (ALW) noch nie: Wegen des vielen Schnees musste die Müllabfuhr für eine ganze Kalenderwoche ausfallen. Am Montag, 15. Februar, wird die Müllabfuhr wiederaufgenommen. Die Leerungen der Restabfall- und Wertstofftonnen werden, soweit möglich, nachgeholt. Die Leerung des Papierabfalls kann nicht nachgeholt werden, so der Landkreis. In der nächsten Woche wird außerdem der Bioabfall nicht abgeholt – der ALW zieht hier die nachgeholte Restabfallleerung vor.

Nachgeholte Leerung

Der ALW wird die ausgefallene Leerung der Wertstofftonnen in der nächsten Woche im zuständigen Bereich nachholen. Das betrifft die Wolfenbütteler Kernstadt sowie die Ortsteile Linden, Halchter und Wendessen. Im übrigen Kreisgebiet kann die Wertstofftonnenleerung durch die Alba Niedersachsen-Anhalt GmbH leider nicht nachgeholt werden, heißt es weiter. Fragen hierzu an: (0800) 2232555.

ALW bittet um Hilfe

„Es liegt immer noch viel Schnee in den Nebenstraßen. Damit wir erfolgreich und gefahrlos leeren können, bitten wir um die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. Nur gemeinsam können wir das Bestmögliche erreichen“, wird ALW-Werksleiterin Sandra Wehr zitiert. So könnten Abfalltonnen beispielsweise an Stellen gebracht werden, wo die Müllwagen sie gut erreichen könnten – auch wenn es nicht der übliche Stellplatz für die Abfuhr ist. Dazu könne man sich mit Nachbarn abstimmen, um eine gemeinsame Aufstellfläche zu wählen.

Thema parkende Autos

Parkende Autos seien gerade jetzt Hindernisse für Müllwerker und Fahrzeuge. Daher sei es hilfreich, dass Fahrzeuge für den jeweiligen Abfuhrtag, soweit, möglich, aus den Nebenstraßen entfernt würden, um die Durch- und Zufahrt zu verbessern. „Uns ist klar, dass das nicht für alle mal eben so umsetzbar ist, aber in derartigen Ausnahmesituationen hilft jede Unterstützung“, so Wehr.

Fahrer müssen entscheiden

Der ALW weist darauf hin, dass in der nächsten Woche nicht geräumte oder aber auch durch geräumte Schneemassen stark eingeengte Nebenstraßen und Stichwege sowie nicht gestreute Steigungen aus Sicherheitsgründen nicht befahren werden können. Die Einschätzung erfolgt durch den jeweiligen Fahrer des Müllwagens.

Weg muss frei sein

Für eine Leerung muss der Weg von den Abfalltonnen zum Sammelfahrzeug freigeräumt sein, damit die Tonnen zum Fahrzeug gezogen werden können. Das ist durch die Hauseigentümer oder die Hausverwaltung zu ermöglichen. Die Behälter über Schneehügel zu ziehen oder gar zu heben, ist aufgrund des Gewichtes für die Müllwerker nicht möglich, so die Verwaltung. Wenn dadurch eine Restabfall- oder Wertstofftonnenleerung nicht nachgeholt werden kann, kann erst wieder zur nächsten regulären Leerung abgeholt werden.

Bitte um Verständnis

„Wir werden selbstverständlich alle Anstrengungen unternehmen, trotz der wetterbedingten Einschränkungen, die Abfuhr der Tonnen durchzuführen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis in dieser Ausnahmesituation“, so Wehr.

Aktuelle Infos: www.alw-wf.de