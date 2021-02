Sickte: „Enkeltrick“-Betrüger bringen 81-Jährige um 10.000 Euro

Wolfenbüttel. Am Freitag kam es im Landkreis Wolfenbüttel vermehrt zu Anrufen von „Enkeltrick“-Betrügern. Diese geben sich als Verwandte aus. Die Polizei warnt.

„Enkeltrick“-Betrüger treiben derzeit wieder ihr Unwesen in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilt, kam es vor allem am Freitag (5. Februar) zu mehreren Anrufen von Kriminellen, die sich als angebliche Angehörige oder Amtsträger ausgaben, um auf diesem Wege an Bargeld zu kommen. Die Polizei berichtet konkret von zwei Fällen, die gemeldet wurden.

Im ersten Fall klingelte das Telefon am Freitagvormittag gegen 11 Uhr bei einer 81-jährigen Frau aus Sickte. Am Apparat war die angebliche Tochter der Seniorin, die mitteilte, dass sie in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Kurz darauf klingelte erneut das Telefon: Nun meldete sich eine unbekannte Frau, die angab, bei der Polizei tätig zu sein.

Anrufer geben sich als Polizisten und Mitarbeiter des Amtsgerichts aus

Die Polizei Wolfenbüttel berichtet, dass im weiteren Verlauf von den Anrufern ein fünfstelliger Geldbetrag gefordert worden sei, um den angeblichen Verkehrsunfall abzuwickeln. Nachdem sich in einem weiteren Gespräch ein Mann als Mitarbeiter des Amtsgerichts ausgeben hatte, einigte man sich auf die Übergabe eines Betrages in Höhe von 10.000 Euro. Dieser Geldbetrag wurde dann gegen 12.30 Uhr von einem Mann in einem Auto vor der Haustür abgeholt.

Zu dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Kombi mit einem Kennzeichen, vermutlich aus Hannover, gehandelt haben soll. Die Person konnte als männlich, circa 165 bis 170 cm groß, schlank, vermutlich dunkelbraune Haare, helle Haut und als Brillenträger beschrieben werden. Diese Person habe Deutsch mit Akzent gesprochen und eine dunkle Schirmmütze, dunkelblaue Jeans, eine dunkelblaue/schwarze Jacke, eine Umhängetasche und Kopfhörer getragen.

Hinweise nehmen die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer (05306) 932230 oder die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331)9330 entgegen.

78-jährige Wolfenbüttelerin kann Anrufer abwimmeln

Ein weiterer Fall ereignete sich am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr. Eine 78-jährige Frau aus Wolfenbüttel erhielt einen Anruf ihres angeblichen Enkelsohnes, der ebenso in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein soll und zur Regulierung des Unfalls 22.000 Euro benötigen würde. Nach einigen Nachfragen seitens der Angerufenen wurde das Gespräch jedoch beendet. Ein Vermögensschaden ist in diesem Fall nicht eingetreten, vermeldet die Polizei.

Wie mit Anrufen umgehen - Polizei gibt Tipps

Im Zusammenhang mit diesen Fällen weist die Polizei nochmals darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger misstrauisch sein sollten, wenn sich Anrufer am Telefon nicht mit Namen melden. Die Beamten geben den Tipp, nicht zu raten, wer anruft, sondern die Anruferin oder den Anrufer grundsätzlich dazu aufzufordern, ihren oder seinen Namen selbst zu nennen.

Zudem rät die Polizei zur Vorsicht, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die man als solche nicht erkennt. Deswegen sei es wichtig, Dinge zu erfragen, die nur Verwandte und Bekannte wissen können. Zudem sollten keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden.

Die Polizei teilt weiterhin mit: „Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.“

Verdächtige Anrufe bei Polizei melden

Niemals sollten Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen gegeben werden. Verdächtige Anrufe sollte unverzüglich der Polizei unter der Nummer 110 gemeldet werden. Wer bereits Oper eines Enkeltricks geworden sei, sollte die Tat unbedingt bei der Polizei anzeigen. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Vornamen im Telefonbuch abkürzen

Die Wolfenbütteler Polizei rät weiterhin dazu, den Vornamen im Telefonbuch abkürzen zu lassen, aus Herta Schmidt werde dann beispielsweise H. Schmidt. So könnten die Täter ihre Opfer nicht mehr ausfindig machen. Die Telefonanbieter könnten die Änderung des Eintrages veranlassen.

Und zu guter Letzt raten die Beamten, keine Wertsachen, wie höhere Geldbeträge oder Wertgegenstände zu Haus aufzubewahren, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de.

Rückfragen nimmt die Polizei Wolfenbüttel entgegen unter: (0 53 31) 93 31 15