Filmische Neuigkeiten aus dem Wolfenbütteler Schlossmuseum

Wolfenbüttel. Unter anderem kann man sich über die Homepage direkt in das Wolfenbütteler Opernhaus begeben, was nicht jedem bekannt ist.

Im Schlossmuseum konnten laut Stadt die vergangenen Monate für allerlei Neues genutzt werden: Baulich und digital hat sich demnach einiges getan. Schon lang gewünschte oder geplante Vorhaben konnten begonnen oder weiterentwickelt werden. Solange diese Veränderungen noch nicht „in natura“ gezeigt werden können, gewährt das Schlossmuseum besondere Einblicke über seine Website.

Auch über ein russisches Mahl

So kann man zum Bespiel erfahren, wie die Venus in das Wolfenbütteler Schloss kam und in welchem Raum sie heute zu sehen ist. Es wird außerdem berichtet über ein russisches Mahl im Zelt und ein berühmtes Musiktheater. Denn dass es in dieser Stadt ein Opernhaus gegeben hat und wie es aussah, war bisher nur wenigen Geschichtsbegeisterten bekannt. Dabei war das Wolfenbütteler Opernhaus im 17. und 18. Jahrhundert ein weit über die Grenzen des Herzogtums bekanntes und modernes Musiktheater.

Ein Herzensprojekt

Nach nur einjähriger Bauzeit wurde das Opernhaus 1688 mit Antonio Gianettinis Oper „Medea in Athene“ eingeweiht. Es war ein Herzensprojekt des Kunst- und Musikliebhabers Herzog Anton Ulrich zu Braunschweig und Lüneburg (1633-1714). Das Theater war in Fachwerk ausgeführt und glich laut Stadt mit seinem Äußeren einer großen Scheune. Im Inneren entfaltete sich aber ein prächtiger Zuschauerraum, der über vier Ränge und 63 Logen verfügte, die rund 450 Personen Platz boten. Für den Herzog und seine Familie war die Mittelloge vorgesehen.

Am Rand der Dammfestung

Das Opernhaus lag westlich des Schlosses am äußeren Rand der Dammfestung, heute zwischen der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße und der Landesmusikakademie. Es bestand bis zum Jahr 1748, dann wurde es wegen Baufälligkeit abgerissen.

Mehr: www.museumwolfenbuettel.de, unter „Filme aus dem Schloss“.

