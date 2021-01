Wolfenbütteler Zimmer kam 1955 aus Braunschweig zurück ins Schloss

Im Museum Schloss Wolfenbüttel wird die Zeit der Schließung wegen der Pandemie genutzt für kleine bauliche Eingriffe. So orientiert sich der neue Zugang zum Herzoginnen-Appartement an der alten Raumsituation des 18. Jahrhunderts und rückt das Intarsienkabinett wieder mehr in den Mittelpunkt. Museumsleiterin Dr. Sandra Donner berichtete zudem: „Es sind Farbuntersuchungen gemacht worden in der Hofgalerie, die für die weitere Rekonstruktion und Restaurierung dienen. Und im Venussaal arbeiten wir an der Beleuchtung.“

Das Intarsienkabinett hat eine abwechslungsreiche Geschichte hinter sich

Aber zurück zum Intarsienkabinett im Wolfenbütteler Schloss, das einen neuen Zugang erhalten hat. Intarsien haben eine lange Tradition: Bei dieser handwerklichen Dekorationstechnik werden Holzplatten von Schränken, Kommoden, Betten und anderem Mobiliar mit flachen Furnieren, Holzauflagen und tieferen Holzelementen verziert. Die Oberflächen bleiben dabei glatt und es entsteht ein kunstvolles Spiel mit dem Kontrast unterschiedlicher Hölzer und Formen. Und das Intarsienkabinett im Schloss ist besonders schön und hat zudem eine abwechslungsreiche Geschichte hinter sich.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Allesamt kleine Szenen aus der bekannten antiken Literatur

So findet man zum Beispiel folgende Notiz über diesen besonderen Raum: „Die Cammer mit Boëserie […] ist überall mit sauber von Nußbaumenholtz und Laubwerck ausgelegte Tischlerarbeit bekleidet." So lautete das Urteil der Zeitgenossen von 1736 zu den besonderen Tischlerarbeiten im Schloss. Donner hat herausgefunden: „Die Intarsien zeigen eine Vielzahl mythologischer Themen von Poseidon bis zum Heiligen Georg, den Drachentöter. Allesamt kleine Szenen aus der bei Hofe bekannten antiken Literatur.“ Gearbeitet hat sie wahrscheinlich die Werkstatt des Wolfenbütteler Tischlers Esaja Scheller.

Durch den neuen Zugang ergibt sich ein neue Perspektive in das Herzoginnen-Appartement im Schloss Wolfenbüttel. Foto: Karl-Ernst Hueske

Diese Intarsienarbeiten befanden sich ursprünglich im Ostflügel des Schlosses im Neuen Herzogappartement, bevor sie eine wechselhafte Reise durchleben sollten.

Im Herbst 1911 wurden sie auf Wunsch des Prinzregenten Johann Albrecht von Mecklenburg, der von 1907 bis 1913 regierte, in das Braunschweiger Schloss überführt. Sie schmückten in der Beletage, also im ersten Obergeschoss, das Wohnzimmer des Herzogs, welches man als das Wolfenbütteler Zimmer bezeichnete. Der Hoftischler Wilhelm Knust aus Wolfenbüttel hatte die Aufgabe, zwischen 1911 und 1913 dort die Tafeln zu restaurieren und einige zusätzliche Exemplare anzufertigen.

Durch die Einlagerung im Landesmuseum wurden sie vor Bomben verschont

In den 1930er Jahren wurden sie im Braunschweigischen Landesmuseum magaziniert, wodurch sie 1945 von den Brandbomben verschont blieben, die auf das Braunschweiger Schloss abgeworfen wurden. 1955 kehrten die Intarsien in das Wolfenbütteler Schloss zurück und zählen bis heute zu den wertvollsten Tischlerarbeiten des Braunschweiger Landes.

An ihrem heutigen Standort war in Residenzzeiten das Essgemach der Kavaliere untergebracht.

In Absprache mit der Denkmalpflege konnte in den letzten Monaten der ursprüngliche Zugang zu diesem Raum, dem heutigen Intarsienkabinett, wieder geöffnet werden. Damit ergibt sich ein neue Perspektive in das Herzoginnen-Appartement und das Intarsienkabinett rückt mehr denn je in das Auge des Betrachters, freute sich die Museumsleiterin, die das Intarsienkabinett auch in einem Kurzfilm präsentiert, der auf der Internetseite des Museums seit einigen Tagen zu finden ist.