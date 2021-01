„Hauptsache qualitativ hochwertige Musik für Wolfenbüttel“

Fritz Rau (rechts) und Biber Herrmann zogen das Publikum vor einigen Jahren in der Wolfenbütteler Kommisse in ihren Bann.

Bluenote ist ein Kulturverein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Musikkultur in Wolfenbüttel zu fördern. Zum einen durch die Unterstützung von Newcomern, aber auch durch die Organisation von qualitativ hochwertigen Konzerten (Blues, Folk, Singer-Songwriter).

Am 11. Januar wollte Bluenote eigentlich seinen 20. Geburtstag groß feiern. Was an diesem Tag alternativ geplant ist, aber auch wie sich der Verein entwickelt hat und an welche Konzerte er sich besonders oder nicht so gern erinnert, darüber sprach Redakteur Karl-Ernst Hueske mit dem Bluenote-Mitbegründer und seit 20 Jahren Vereinsvorsitzenden Horst Krups.

20 Jahre Bluenote bedeuten mehr als 200 Konzerte. Herr Krups, Hand aufs Herz, welches Konzert hat Ihnen persönlich am besten gefallen?

Eigentlich waren es alles ganz besondere Konzerte, aber es gibt doch ein, zwei Abende, die ich nicht vergessen werde. Das war einmal das Solokonzert mit Chris Jones im Jahr 2005 – eins seiner letzten Konzerte. Und natürlich die Blues-Lesung mit der Veranstalterlegende Fritz Rau und Biber Herrmann. Es gibt noch so viele tolle musikalische Highlights, die wir in der Kommisse erleben durften, wie zum Beispiel das Konzert mit Anne Haigis oder Andreas Kümmert.

Und welche Künstler sind Ihnen ansonsten noch positiv in Erinnerung geblieben?

Das sind viele, eigentlich fast alle. Einmal alle unsere musikalischen Freunde wie Steve Baker, Julian Dawson, Robert Carl Blank, Kieran Halpin (der leider im Oktober 2020 verstorben ist), It´s M.E. aus Hannover, Wulli & Sonja und viele mehr. Aber auch musikalische „Leckerbissen“ wie Jack Broadbent oder Estas Tonné und natürlich Abi Wallenstein.

Welcher Künstler, der auch auf der Bluenote-Bühne in Wolfenbüttel aufgetreten ist, hat den größten Karrieresprung gemacht?

Das dürfte Andreas Kümmert sein. Er ist mittlerweile ein sehr gefragter Musiker und nur noch selten auf kleinen Bühnen zu sehen.

Und wem trauen Sie noch eine große Karriere zu?

Definitiv Robert Carl Blank und seinen String Poets. Seine musikalischen Kreationen, seine Arrangements und sein Charisma sind herausragend, seine neue CD „The Poet“ ist perfekt und ein absolutes Hörerlebnis! Aber verdient hätten es alle unsere Musiker. Wenn man sie auf unserer Bühne erlebt hat, und ihrer wunderbare Performance lauscht, fragt man sich sehr oft, warum sie noch nicht „entdeckt“ worden sind wie zum Beispiel B. Paul O´Brian oder Steve Baker oder auch Christoph Schellhorn.

Auf welches Konzert hätten Sie am liebsten verzichtet?

Da fällt mir nur ein einziges ein. Wir hatten ganz zu Beginn unserer Konzerte eine irische Band eingeladen, um einen „Irischen Folk-Abend“ in der Kommisse zu gestalten. Es kam auch eine irische Band – aber die spielten alles Mögliche, nur keine Folkmusik. Die wenigen Gäste, die damals zu Gast waren, verließen nach kurzer Zeit den Veranstaltungsort, sodass wir den Abend abbrechen mussten. Wir haben aber den „Irischen Abend“ erfolgreich mit einer richtigen Folkband nachgeholt.

Kommen wir auf die Anfänge von Bluenote zu sprechen. Wie kam es zur Vereinsgründung im Januar 2001?

Es gab um die Jahrtausendwende einen irischen Pub in der Mühlenstraße, Kellys Irish Pub. Mit dem damaligen Besitzer, David Kelly, waren wir gut befreundet. Schon damals haben mein Bruder Norbert und ich uns um die Livemusik im Pub gekümmert. Es bildete sich nach kurzer Zeit eine kleine Gemeinde von genauso Musikverrückten, wie wir es waren. Wir haben alle zusammen dafür gesorgt, dass die Konzerte auf der kleinen Bühne stattfinden konnten. Allerdings wollte der Wirt dann keine Livemusik mehr auf der Bühne haben, es war ihm zu teuer. Deshalb haben mein Bruder und ich uns zusammengesetzt und den Verein bluenote ins Leben gerufen. Mit den anderen elf Interessierten gründeten wir dann den Verein.

Verraten Sie unseren Lesern noch, was Sie mit dem Namen Bluenote verbinden.

Bluenotes – das sind eingeschobene Zwischentöne in der Tonleiter, die dem Blues erst den charakteristischen Sound geben. So haben wir uns auch gesehen – nicht festgelegt in der Musikrichtung, nicht den „normalen“ Tönen (Mainstream) unterworfen, eher ein experimentierfreudiges „Nischenprogramm“, Hauptsache qualitativ hochwertig und unterhaltsam.

20 Jahre Bluenote sind auch 20 Jahre Höhen und Tiefen. Wann war in den vergangenen beiden Jahrzehnten die schwierigste Zeit für Ihren Verein, der inzwischen 150 Mitglieder hat?

Die schwierigste Zeit war eigentlich ganz zu Anfang. Wir sind alle ziemlich blauäugig an die Arbeit gegangen, ohne viel Hintergrundwissen und keine Erfahrung mit Ämtern und Behörden, GEMA, KSK, et cetera. Das hat erstmal etwas Lehrgeld und sehr viel Energie gekostet, um über die ersten zwei Jahre zu kommen. Beinahe hätte das das „Aus“ für den jungen Verein bedeutet. Aber zusammen und mit viel sehr guter beratender Hilfe der zuständigen Wolfenbütteler Ämter haben wir das überwunden.

Und über welche Entwicklung haben Sie sich besonders gefreut?

Am meisten eigentlich, dass die Kommisse sich als Bluenote-Veranstaltungsort so etabliert hat und von unseren Gästen angenommen wird. Wir haben unsere Technik auf diese speziellen Räume anpassen können, um ein optimales Musikerlebnis zu präsentieren.

Die meisten Konzertbesucher genießen nur die Bluenote-Konzerte, sehen aber nicht die Arbeit im Hintergrund. Schildern Sie diese Arbeit einmal kurz und knapp.

Wir übernehmen die Kommisse in der Regel einen Tag vor dem Konzert komplett leergeräumt. Mittlerweile sind wir ein gut eingespieltes Team, bei dem jeder weiß, was er zu tun hat. Es gibt drei Teams, das eine Team kümmert sich um den Bühnenaufbau und die Licht- und Tontechnik, Team zwei baut die Bestuhlung und die Theke auf, Team drei übernimmt den Backstagebereich. Den größten Arbeitsaufwand hat Team eins. Es müssen fünf Bühnenelemente vom letzten Gewölbe in den Saal transportiert, aufgebaut und ausgerichtet werden. Danach werden die Bühnenscheinwerfer montiert und verkabelt. Das Dekolicht wird aufgebaut. Dann ist die Tontechnik an der Reihe, vier Verstärker, aktive Frequenzweichen, Lautsprecher und Monitore werden aufgebaut und verkabelt. Alles wird dann mit den entsprechenden Pulten verbunden. Es folgt der Soundcheck, die Scheinwerfer werden ausgerichtet und eingestellt. Die Raumdekoration inklusive Beleuchtung wird aufgebaut und eingerichtet. Mittlerweile ist der Saal bestuhlt, die Gläser gereinigt und die Theke aufgebaut. Das hat alles zusammen gut fünf Stunden in Anspruch genommen – aber nur, weil wir ein gutes, auf einander abgestimmtes Team sind. Am nächsten Tag findet dann in aller Ruhe das Konzert statt. Sonntags gegen 11 Uhr wird alles wieder demontiert, gereinigt, verpackt und eingelagert. Die Kommisse ist wieder leer.

Werden Sie von der Stadt ausreichend unterstützt?

Wir bekommen von der Stadt einen Zuschuss, um den Konzertbetrieb aufrechtzuerhalten. Aber das ist bei Weitem nicht alles. Wir bekommen jegliche Unterstützung, die wir brauchen. Es ist eine tolle Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Stellen, wie zum Beispiel mit dem Kulturausschuss der Stadt, dem Veranstaltungsmanagement Wolfenbüttel um Sebastian Kirchner, dem Kulturamt, dem Bürgeramt, und natürlich unserem Bürgermeister. Besser kann man es sich kaum wünschen.

Corona hat den Konzert-Betrieb fast vollständig zum Erliegen gebracht. Erinnern Sie sich noch an das letzte Live-Konzert vor Corona?

Ja natürlich, das war am 29. Februar 2020 in der Kommisse. Kieran Halpin war zu Gast auf der Bluenote-Bühne.

Können Sie wegen Corona überhaupt Pläne für neue Konzerte erstellen?

Nur bedingt. Wir haben einige der in 2020 ausgefallenen Konzerte in dieses Jahr verlegt, aber eben nur provisorisch und unter der Voraussetzung, dass die Corona-Situation sich soweit entspannt, dass, wenn auch eingeschränkt, wieder Konzerte in kleinem Rahmen möglich sind. Wir haben zwar Optionen für zwei Konzerte in diesem Frühjahr, ich gehe aber nicht davon aus, dass wir das auch hinbekommen. Wir werden aber weiterhin im Rahmen der Gegebenheiten Livestream Konzerte anbieten, wie wir es schon seit Mai 2020 machen. Sobald der Lockdown das zulässt.