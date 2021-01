Wieder längere gebührenpflichtige Parkzeiten in Wolfenbüttel

Autofahrer aufgepasst! Ab dem heutigen Mittwoch, 6. Januar, gilt in Wolfenbüttel wieder die alte Parkzeitenregelung. Das teilte das Büro des Bürgermeisters mit.

Zur Erinnerung: Anfang Dezember hatte der Verwaltungsausschuss der Stadt beschlossen, die gebührenpflichtigen Parkzeiten zu verkürzen, um auf diese Weise auch den Einzelhandel in der Innenstadt indirekt zu unterstützen. Der Einzelhandel hatte damals über ein nur mäßig anlaufendes Weihnachtsgeschäft geklagt.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausnahme gleich zu Beginn bis Anfang Januar begrenzt

Allerdings hatte die Stadt damals die Verkürzung der gebührenpflichtigen Parkzeiten bis 2. Januar begrenzt. Die Gebührenpflicht bestand demnach nur für die Zeit von Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr. Diese Regelung galt jedoch nicht für die Parkhäuser am Rosenwall, am Schulwall und die Parkpalette am Landeshuter Platz.

Nun gelten wieder die alten Zeiten. Die Stadt teilte mit: Die Anfang Dezember 2020 beschlossene Verkürzung der gebührenpflichtigen Parkzeiten an Parkscheinautomaten ist ab sofort wieder aufgehoben. Es gilt daher ab dem 6.Januar 2021 wieder eine Gebührenpflicht zu folgenden Zeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr sowie an Samstagen von 9 bis 16 Uhr.

Neue Parkscheinautomaten folgen in den nächsten Wochen

In der Stadt werden außerdem in den nächsten Wochen 63 neue Parkscheinautomaten aufgestellt, die künftig auch das Ziehen eines Parkscheines ohne Bargeld, also mit Bankkarten, ermöglichen soll.

Allerdings ist mit dieser Umstellung nicht gleichzeitig auch die Einführung des Handyparkens verbunden. Für die Möglichkeit, per Handy Parktickets zu erwerben, wird im Ordnungsamt der Stadt derzeit noch ein Konzept erarbeitet.