Mann stürzt in Wolfenbüttel in die Oker

Ein 57-jähriger, stark alkoholisierter Mann ist nach Angaben einer 42-jährigen Hinweisgeberin im Bereich der Straße Am Herzogtore am Freitagnachmittag in die Oker gestürzt, teilt die Polizei mit. Die Frau rettete den Mann aus dem Fluss und alarmierte den Rettungsdienst.

Dieser habe den unterkühlten und durchnässten Mann ins Klinikum nach Braunschweig gebracht. Äußerliche Verletzungen seien nicht festgestellt worden, Lebensgefahr bestehe nicht. Ein zwischenzeitlich durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,35 Promille ergeben, heißt es abschließend von der Polizei.

red