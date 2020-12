Das Bürgermuseum in Wolfenbüttel stellt sich neu auf

Das Bürgermuseum in Wolfenbüttel soll eine neue Leitung bekommen. Zudem soll ein wissenschaftlicher Beirat eingesezt werden. Die Umgestaltung des Themenbereiches "Uniformierte Zeiten", der im Sommer dieses Jahres massiv in die Kritik geraten war, soll noch bis zum Ende dieses Jahres umgesetzt sein.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte Bürgermeister Thomas Pink, dass die Stellenausschreibung für das Bürgermuseum derzeit in Vorbereitung sei und Anfang 2021 veröffentlicht werden solle. Die kommissarische Leitung des Bürgermuseums habe derzeit Markus Gröchtemeier. Dr. Sandra Donner leite das Schlossmuseum. Vormals war sie auch mit der Leitung des Bürgermuseums betraut.

Kritik am Bürgermuseum Wolfenbüttel

In die Schlagzeilen geraten war das Bürgermuseum unter anderem, weil es die Judenverfolgung von 1933 bis 1939 verschwiegen habe, so die "Kernkritik" von Joachim Gottschalk (Hannover). Der entsprechende Text dazu war im Sommer zunächst verhüllt und dann entfernt worden. Nach der Wiedereröffnung des derzeit auch und vor allem wegen der Pandemie geschlossenen Bürgermuseums "werden die Besucher neue Wandpanelen, überarbeitete Texte und neue Exponate vorfinden", so die Leiterin des Kulturbüros der Stadt Wolfenbüttel, Alexandra Hupp. Eine vierte Vitrine, die derzeit neu angefertigt werde, soll Dokumente und Exponate zur Nachkriegszeit in Wolfenbüttel zeigen.

Es war Professor Manfried Grieger, ausgewiesener Experte für Zeitgeschichte, der gemeinsam mit Donner und Gröchtemeier Texte und Vitrinen überarbeitete. Dazu zählten die Darstellung von Weimarer Republik, Nationalsozialismus und Nachkriegszeit. Derartige Änderungen hatte bereits wenige Tage nach der Eröffnung des Bürgermuseums im Jahr 2017 die Gruppe Die Linke/Piraten im Rat der Stadt Wolfenbüttel gefordert. Trotz der immer wieder vorgebrachten Kritik war das Museum Wolfenbüttel, zu dem das Schlossmuseum und das Bürgermuseum gehören, im Februar 2020 mit dem Museumsgütesiegel aufgezeichnet worden. Das niedersächsische Kultusministerium, die Sparkassenstiftung und der Museumsverband hatten das Museum damit für seine Qualität, Innovation und Kundenorientierung gewürdigt.

Beirat soll entscheiden - das sind die Fachleute

Im März 2020 forderten dann die Liberalen schließlich die Gründung eines Beirates, der das Bürgermuseum wissenschaftlich beraten sollte. Über diesen Beirat sollte während der jüngsten Ratssitzung entschieden werden. Doch sie wurde wegen der Pandemie verschoben. Dem Beirat sollen folgende Fachleute angehören:

Brage Bei der Wieden: Jahrgang 1963. Er ist Frühneuzeithistoriker und Experte der Braunschweigischen Regionalgeschichte. 1992 promovierte er an der Georg-August-Universität Göttingen mit einer Arbeit über "Außenwelt und Anschauungen Ludolf von Münchhausens, 1570 bis 1640". Seit 2006 ist er der Leiter des Niedersächsischen Landesarchivs, Abteilung Niedersachsen.

Bettina Geffrath: Jahrgang 1956. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Zeithistorikerin sowie vieljährige Museumsexpertin. Von 1991 bis 2018 leitete sie die Museen der Stadt Wolfsburg. Sie ist Vorstandsmitglied des Niedersächsischen Museumsverbunds. 1993 promovierte sie an der Universität Hannover mit einer Arbeit über "Spielfilme als Quellen für kollektive Selbst- und Gesellschaftsbilder in Deutschland, 1945 bis 1949".

Manfred Grieger: Jahrgang 1960. Er ist Sozial- und Wirtschaftshistoriker. Er promovierte 1996 an der Ruhr-Universität Bochum mit einer Arbeit über "Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich". Seit 2018 ist er Honorarprofessor an der Georg-August-Universität Göttingen.

Thomas Sandkühler: Jahrgang 1962. Er ist Geschichtsdidaktiker und Neuzeithistoriker. Er promovierte mit einer Arbeit an der Universität Bielefeld über das Thema "Endlösung" in Galizien. Der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsinitiativen von Berthold Beiz 1941 bis 1944". Seit 2009 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Geschichtsdidaktik an der Humboldt-Universität in Berlin.

Malte Thießen: Jahrgang 1974. Der Neuzeithistoriker promovierte 2006 an der Universität Hamburg mit der Arbeit "Eingebrannt ins Gedächtsnis. Hamburgs Gedenken an Luftkrieg und Kriegsende 1943 bis 2005". Er habilitierte an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit der Arbeit "Impfen in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert". Seit 2017 ist er der Leiter des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte in Münster sowie apl Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. LWL steht für Landschaftsverband Westfalen-Lippe, apl ist die Abkürzung für "außerplanmäßig".

Der Termin für die nächste Ratssitzung steht noch nicht fest.