Staus vor den Wolfenbütteler Apotheken wegen Maskenabgabe

Menschenschlangen schon am frühen Vormittag vor vielen Wolfenbütteler Apotheken. Vor der Akazien-Apotheke wurde sogar extra ein Pavillon aufgebaut, in dem Philipp Wachter sitzt und im Auftrag von Kreisapothekerin Ute Eckert von der Akazien-Apotheke die FFP2-Schutzmasken verteilt. Diese schützen im Gegensatz zu Alltagsmasken zuverlässiger vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Insgesamt sollen rund 27 Millionen Menschen in Deutschland solche Masken erhalten, wenn sie denn vorhanden sind.

Jede Apotheke musste sich nämlich selbst darum kümmern, FFP2-Schutzmasken zu besorgen. Erst am Donnerstag habe man über die Medien erfahren, dass am Dienstag die Verteilung losgehen soll, berichtete Annette Werthmann von der Wolf-Apotheke. Auch vor der Wolf-Apotheke bildeten sich wegen der Masken-Abgabe am Dienstag lange Schlangen von älteren Menschen. Jeweils sechs kostenlose Masken erhalten Menschen ab 60 und Angehörige anderer Risikogruppen bei ihrer Hausapotheke, damit besonders gefährdete Personen sich auch schon in der Zeit um die Feiertage besser schützen können.

Schlangen auch vor der Akazienapotheke, wo von Kreisapothekerin Ute Eckert sogar extra ein Pavillon für die Maskenausgabe aufgebaut worden war. Foto: Karl-Ernst Hueske

Insgesamt sollen Berechtigte in den kommenden Monaten 15 Masken zur Verfügung gestellt bekommen. Die ersten Chargen werden seit Dienstag von den Apotheken gegen Vorlage des Personalausweises abgegeben. Wie viele Masken die Apotheken für ihre Kunden bestellen mussten, das hing von von der verschreibungspflichtigen Verpackungen ab, die die Apotheken im dritten Quartal 2020 verkauft haben. Daraus lassen sich Stammkunden der Apotheke errechnen, die wiederum die Grundlage für die Bestellung der Masken sind.

Noch offen ist derzeit noch, wie viel Geld je abgegebener Maske die Apotheken vom Bundesgesundheitsministerium erstattet bekommen. Die Apotheken gehen somit zunächst in Vorleistung, berichtete Werthmann, die per Zufall entdeckt hatte, dass auch eine Wolfenbütteler Firma Masken produziert. Die Gauss PSA GmbH ist laut der „Matching-Plattform Schutzausrüstung“ des Bundeswirtschaftsministeriums eine von nur acht Firmen, die FFP2-Masken ohne Ventil in Deutschland produzieren. Dort bestellte die Wolf-Apotheke gleich eine größere Lieferung, denn andere Zulieferer hatten Probleme, die Masken-Bestellungen zu erfüllen.

So teilte zum Beispiel Michael Aniol von der Herz-Apotheke am Neuen Weg auf seinem Anrufbeantworter mit, dass er erst ab 20. Dezember Masken verteilen könne. Aniol hatte zuvor schon die Maskenverteilung kritisiert, weil sie gegen das Gebot der Kontaktreduzierung verstoße. Der Vorschlag des Apothekers lautete deshalb: „Versenden der Masken per Post an die Zielgruppen.“ Diesen Vorschlag könnten seiner Meinung zumindest ab Januar die Krankenkassen umsetzen, wenn sie ihren Kunden „Berechtigungsscheine“ für weitere Masken zukommen lassen. Aniol bemerkte dazu: „Dann kann man sich diesen bürokratischen Schritt gleich sparen und den Versand der Masken direkt an die Patienten, ohne Kontakt, organisieren.“