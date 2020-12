Wolfenbüttels Handel setzt auf Gutschein und längere Öffnung

Schlangen von Kunden vor Juwelieren und Parfümerien, aber auch bei Messer-Meyer ist am Montagmorgen „die Hölle los“, wie Jens Kalweit, Vorsitzender der Initiative Wirtschaft Wolfenbüttel (IWW) berichtet. Am Mittwoch werden fast alle Geschäfte in Wolfenbüttel wegen des von der Bundesregierung beschlossenen Lockdowns schließen müssen. Deshalb nutzen viele Wolfenbütteler noch den Montag und Dienstag, um ihre Weihnachtseinkäufe in Wolfenbüttel zu realisieren.

„Wir haben damit gerechnet, dass die Geschäfte schließen müssen“, so Kalweit. Aber man habe gehofft, dass die Geschäfte noch bis Samstag geöffnet sein können. Aber er habe ebenso wie seine Kollegen im Wolfenbütteler Einzelhandel vollstes Verständnis dafür, dass angesichts der hohen Infektionszahlen der Lockdown kommen musste, – auch wenn es den Handel gerade jetzt in der umsatzstärksten Zeit des Jahres besonders hart treffe. So beurteilte auch Harald Borm vom örtlichen Einzelhandelsverband die Situation: „Ich weiß, dass der Lockdown angesichts der hohen Zahlen gemacht werden musste. Für den Handel ist jedoch eine Schließung der Geschäfte im umsatzstärksten Monat ein Katastrophe.“ Borm hofft nun, dass die Händler „vernünftige Zuschüsse“ erhalten werden, denn sie müssen ja auch im nächsten Jahr wieder Waren ordern können.

Dabei hätte es am Samstag noch einen richtigen Advents-Einkaufs-Samstag gegeben, berichtete Borm. Bis 18.20 Uhr habe er in seinem Textilgeschäft in der Kommissstraße Kunden bedienen müssen.

Geschäfte bleiben in Wolfenbüttel länger geöffnet

Noch am Sonntag nach Bekanntwerden des Lockdown-Beschlusses der Bundesregierung habe man sich im IWW-Vorstand darüber beraten, wie man mit der Situation umgehen soll, so der IWW-Vorsitzende Kalweit. Kurzfristig werde man die Geschäfte am Montag und Dienstag solange geöffnet halten, wie Kunden vor den Geschäften stehen. Das könne dann auch bis 20 Uhr und länger sein. Damit wolle man auch Staus vor den Geschäften entzerren. Auch Borm kündigte an, das Geschäft solange geöffnet zu haben, bis alle Kunden bedient worden sind.

Die Wolfenbütteler Händler setzen zudem darauf, dass möglichst viele Kunden jetzt City-Gutscheine als Weihnachtsgeschenke erwerben, die sie dann nach der Wiedereröffnung der Geschäfte im nächsten Jahr einsetzen können. „Damit unterstützen sie den örtlichen Handel“, so Kalweit. Die Gutscheine können ab sofort zunächst bis zum 23. Dezember auch digital erworben werden unter www.stadtbotschafter.de. Wer diese Internetseite aufrufe, so Kalweit, müsse anschließend auf Shop klicken und dann würde sich ein Fenster öffnen für die Wolfenbütteler City-Gutscheine im Wert von 5 bis 50 Euro. Der Gutschein wird in über 60 Geschäften in Wolfenbüttel akzeptiert. Bis 23. Dezember kann der Gutschein auch telefonisch über 05331 86280 bei der Wolfenbütteler Tourist-Info geordert werden.

Welche alternativen Einkaufsmöglichkeiten es gibt

Aber auch wenn ab Mittwoch die Geschäfte geschlossen haben, so seien die Geschäfte weiterhin per Telefon oder im Internet erreichbar. Auf diese Weise könne man auch Bestellungen aufgeben, die dann per Lieferservice zu den Kunden nach Hause gebracht werden, nannte der IWW-Vorsitzende eine weitere Möglichkeit, wie Wolfenbütteler weiterhin vor Ort einkaufen können und nicht auf Internet-Händler wie Amazon ausweichen müssen. Auf diese Weise hoffen die Wolfenbütteler Händler noch einige Umsätze erzielen zu können, die ihnen den Überlebenskampf in schwierigen Zeiten erleichtern. Borm wies zudem auf die Stadt-Seite www.lessingstadt-wolfenbuettel.de hin und auf der örtliche Geschäfte ihre Waren vorstellen und zum Kauf anbieten.

Umtauschaktionen sind auch nach dem 10. Januar noch möglich

Keine Sorgen müssen Kunden haben, die jetzt in der Lessingstadt noch Einkäufe tätigen, dass sie diese Einkäufe wegen der Geschäftsschließung bis mindestens 10. Januar nicht mehr umtauschen können. „Ich gehe davon aus, dass die inhabergeführten Geschäfte in Wolfenbüttel für ihre Kunden kulante Umtauschmöglichkeiten anbieten werden“, versicherte der Vorsitzende der Initiative Wirtschaft Wolfenbüttel.