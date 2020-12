Einbrecher treiben im Landkreis Wolfenbüttel ihr Unwesen

Wolfenbüttel. Im Verlauf des Freitags kam es in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäusern.

Im ersten Fall verschafften sich bisher unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt in ein Einfamilienhauses in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Wolfenbüttel. Aus dem Eingangsbereich sei ein dort abgelegtes Paket entwendet worden. Aus bisher unbekannten Gründen nahmen die Diebe keine weiteren Gegenstände mit, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Einbruch in Kissenbrück

Zu einem versuchten Einbruch kam es am Freitagabend in Kissenbrück in der Straße Am Mühlenpfad. Ebenfalls durch bisher unbekannte Täter sei die Glasscheibe einer Terrassentür eingeworfen worden. Vermutlich auf Grund des im Hause befindlichen Hundes wurde von der weiteren Tatausführung abgesehen, teilt die Polizei mit. Gegenstände wurden nicht entwendet. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 und zum zweiten Fall zusätzlich die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer (05332) 946540 entgegen.

