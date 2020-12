Stadt Wolfenbüttel sagt Ratssitzung und Finanzausschuss ab

Wolfenbüttel. Hintergrund ist die sich verschärfende Pandemielage. Der Finanzausschuss sollte an diesem Freitag tagen, der Rat am Mittwoch.

„Aufgrund der sich leider verschärfenden Pandemielage auch hier vor Ort und im Landkreis Wolfenbüttel werden in enger Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden des Wolfenbütteler Stadtrates sowohl die heutige Sitzung des Finanzausschusses als auch die für den 16. Dezember 2020 bereits eingeladene Sitzung des Stadtrates abgesagt.“ Die Nachricht kam am Freitagmittag aus dem Büro des Wolfenbütteler Bürgermeisters Thomas Pink.

Unter anderem Thema Parken

Der Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen hätte am Freitagnachmittag ab 14 Uhr in der Lindenhalle tagen und sich unter anderem mit der Gebührenordnung für das Parken an Parkscheinautomaten befassen sollen. Insgesamt waren 28 Punkte vorgesehen.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

19 Punkte auf der Tagesordnung

Die 21. Sitzung des Rates der Stadt Wolfenbüttel hätte am nächsten Mittwoch um 16.30 Uhr ebenfalls in der Lindenhalle beginnen sollen. 19 Tagesordnungspunkte waren bereits notiert.

red