Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Angaben der Wolfenbütteler Polizei am vergangenen Mittwoch, 9. Dezember, in der Zeit zwischen 7.10 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Weidenkamp eingedrungen. Sie hätten dafür zuvor eine Tür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld sowie auch Schmuck entwendet, heißt es im Polizeibericht. Zur entstandenen Schadenshöhe könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.

red