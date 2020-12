Wolfenbüttel. Beschädigt wurde ein brauner VW Multivan. Er hatte am Samstag an der Harnackstraße gestanden.

Unfallfahrer richtet in Wolfenbüttel 500 Euro Schaden an

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei Wolfenbüttel. Nach ihren Angaben war am Samstag, 5. Dezember, zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr ein bislang nicht ermittelter Fahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Wagen gegen einen an der Harnackstraße in Wolfenbüttel geparkten braunen VW Multivan gestoßen. Anschließend sei er geflüchtet, ohne sich um den an der hinteren linken Fahrzeugecke des Multivans entstandenen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.

