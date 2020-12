Schüler basteln in Wolfenbüttel internationalen Adventskalender

Am Gymnasium Große Schule in Wolfenbüttel haben sich die Schüler einen internationalen Adventskalender ausgedacht, mit dem es möglich ist, trotz der coronabedingten Kontaktbeschränkungen die 22 Herkunftsländer der gesamten Schulgemeinschaft darzustellen. Hinter 24 Türen verbergen sich 24 Möglichkeiten, Länder mit ihren Traditionen, ihrer Geschichte, Kultur und Lebensweise kennen zu lernen.

Das Gemeinschaftsprojekt steht nun auf der Homepage der Großen Schule

Der Ideenreichtum der Schüler kannte kaum Grenzen: Es wurde gebastelt, gesungen, musiziert, geschauspielert und natürlich gebacken. Zu betrachten sind die Ergebnisse des Gemeinschaftsprojekts der Schüler, ihrer Familien und Lehrkräfte in Form von Fotos, Liedern und Videos auf der Homepage der Großen Schule.

An der Mensa ist ein weihnachtliches Dorf in Miniaturformat entstanden

Gleichzeitig entstand am Haupteingang des Mensagebäudes der Schule ein weihnachtliches Dorf im Miniaturformat. Mittels dort angebrachter QR-Codes können sich Schüler, aber auch Besucher verschiedene Sätze in den Sprachen unterschiedlicher Länder anhören und versuchen nachzusprechen. Die Schüler des fünften Jahrgangs laden dazu ein, digital oder am Mensahaus der Großen Schule vorbeizuschauen.

Unter dem Motto „Wir sind viele, wir sind Welt, wir sind bunt“ hatten die Fünftklässler bereits seit einigen Jahren den „Internationalen Tag“ organisiert, um ihre Schulgemeinschaft zu präsentieren. red

