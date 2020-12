Wolfenbütteler Autofahrer rammt Autos, weil er Schlappen trägt

Wolfenbüttel. 85-jähriger Mann versucht, in Wolfenbüttel auf Schlappen einzuparken und rammt teure Autos.

Auf Schlappen war ein 85-jähriger Mann am Samstag mit seinem Auto im Parkhaus am Löwentor unterwegs. Beim Rückwärts-Einparken verklemmte er sich – wohl schlappenbedingt – mit dem Fuß am Gaspedal und rammte zwei weitere dort geparkte Fahrzeuge.

Drei Autos werden bei dem Crash erheblich beschädigt

Die Polizei teilte weiter mit, dass die drei Autos erheblich beschädigt worden seien. Wegen des ungeeigneten Schuhwerks habe ihm die Polizei die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

red