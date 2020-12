Täter stehlen in Cremlingen fast neue, hochwertige Autos

Die Polizei sucht in Cremlingen Zeugen, die Hinweise zu Autodiebstählen geben können.

Cremlingen. Unbekannte Täter stehlen in Cremlingen zwei hochwertige Audis.

In Cremlingen haben am Samstag bislang noch nicht ermittelte Täter in den Straßen Vor den Herzogsbergen und August-Steinmetz-Ring zwei hochwertige, fast neue Autos gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Es handelt sich um ein Audi Cabrio und um einen Audi Avant

Es handele sich um ein rotes Audi Cabrio mit schwarzem Verdeck mit dem amtlichen Kennzeichen BS-ZZ 316 und um einen grauen Audi Avant mit dem amtlichen Kennzeichen WF-MA 2007. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können: (05331)9330.

