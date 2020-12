Die Polizei hat bei einer Kontrolle nach einem Zeugenhinweis einen 60-Jährigen erwischt, der unter Alkoholeinfluss Auto gefahren ist. Die Kontrolle, so teilt die Polizei mit, fand am Mittwoch gegen 16.15 Uhr statt. Beobachtet worden sei der Wagen in der Straße Am Ziegenmarkt.

Ein erster Test ergab 1,63 Promille

Ein erster Alkoholtest habe einen Wert von 1,63 Promille ergeben. Eine Blutprobenentnahme sei angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

