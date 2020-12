Wie der Kreis Wolfenbüttel Kultur auf dem Lande fördert

Beratung, Weiterbildung und Vernetzung: Das sind die drei Schwerpunktaufgaben, denen sich die Servicestelle Kultur im Bildungszentrum des Landkreises Wolfenbüttel widmet. Geleitet wird diese Stelle derzeit von Janina Gündermann, die die Elternzeit weilende Johanna von Anselm vertritt, wie Katja Schlager, seit Februar die neue Leiterin des Bildungszentrums, mitteilte.

Die Servicestelle Kultur wurde 2019 im Rahmen des Kulturentwicklungsplanes des Landkreises gegründet. Sie befindet sich im Anbau in der zweiten Etage. Dort ist Gündermann telefonisch unter (05331) 84106 oder per Mail unter j.guendermann@lk-wf.de erreichbar. Sie steht sowohl Heimatpflegern als auch Kultureinrichtungen, kleinen Museen oder Chören als Ansprechpartner zur Verfügung. „Wir wollen die Kulturschaffenden durch Beratung unterstützen und die Kultur im ländlichen Raum fördern“, nennt Schlager die Hauptaufgabe der Servicestelle.

Die Servicestelle informiert über Fördermöglichkeiten

Wenn jemand zum Beispiel ein Kulturprojekt plant, so kann er sich an die Servicestelle wenden, die ihm bei der Umsetzung beratend zur Seite steht, etwa beim Gema-Antrag. Aber es werden auch Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Kontakte zu möglichen Förderern werden hergestellt und auch die Fördermöglichkeiten, die der Landkreis selbst vorhält, werden aufgezeigt. Und gerade in der jetzigen Corona-Zeit, in der kaum Kulturveranstaltungen stattfinden können, gibt die Servicestelle den Kulturschaffenden Hinweise auf mögliche Fördertöpfe, etwa das gemeinsame Hilfeprogramm von Stadt und Landkreis in Zusammenarbeit mit der Mast-Jägermeister-Stiftung. Im Februar soll auch eine Extra-Veranstaltung zum Thema Förderung von Kulturschaffenden in Corona-Zeiten stattfinden, berichtete Gündermann.

Qualifizierungs- und Informationsveranstaltungen für Kulturschaffende

Zweiter großer Arbeitsschwerpunkt ist die Weiterbildung der Kulturschaffenden. Zu welchen Themen die Servicestelle Qualifizierungs- und Informationsveranstaltungen anbietet, das erfuhren auch die Mitglieder des Eigenbetriebes Bildungszentrum Wolfenbüttel auf ihrer jüngsten Sitzung. Themen sind zum Beispiel: Erfolgreiche Projektanträge stellen; Buchhaltung für Nicht-Buchhalter; richtiger Umgang mit Bildern in der Heimatpflege oder Heimatpflege und Wikipedia. Weitere geplante Themen, zu denen im nächsten Jahr Veranstaltungen angeboten werden, sind: Vereinsrecht und Steuern; Arbeiten mit digitalen Hilfsmitteln; Gestalten von Flyern und Plakaten; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Hinzu kommen noch ein Schreibworkshop Heimatbuch sowie ein Ideenworkshop zum Thema Heimat, ein Grundkurs Museumspädagogik und Infos zur Beachtung von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten bei Publikationen.

Die lange Nacht der kleinen Museen findet am 19. Juni statt

Schließlich widmet sich die Servicestelle auch der Vernetzung der Kulturschaffenden im Landkreis, etwa durch die Organisation der Treffen der Ortsheimatpfleger. Dem Netzwerkaufbau der Kulturschaffenden dient auch eine digitale Kulturkarte mit Kulturorten im Landkreis Wolfenbüttel, die sich aktuell noch in der Programmierung befindet, aber im Frühjahr freigeschaltet werden soll, so Schlager. Dort werden dann im Internet alle Kulturorte in Stadt und Landkreis mit ihren Angeboten und Öffnungszeiten zu finden sein, etwa das Heimatmuseum Hornburg, das Atelier Schaper oder die Chöre auf den Dörfern. Da der Kulturbetrieb auf dem Lande hauptsächlich von Ehrenamtlichen betrieben wird, widmet sich die Servicestelle auch den Ehrenamtlichen und unterstützt die Plakataktion fürs Ehrenamt, die offiziell am 5. Dezember gestartet wird.

Schließlich plant die Servicestelle mit Kooperationspartnern auch eigene Veranstaltungen, etwa die lange Nacht der kleinen Museen am 19. Juni oder die Veranstaltung Kirche-Kultur-Dorf im Mai.