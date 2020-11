Inzidenz-Wert im Landkreis Wolfenbüttel laut Land unter 50

In Wolfenbüttel sollten Bürger und Bürgerinnen derzeit in der Fußgängerzone zwischen 7 und 23 Uhr Masken tragen.

Wolfenbüttel. Die Inzidenz-Ampel des Landes Niedersachsen leuchtet für Wolfenbüttel gelb. Eine Mund-Nasenbedeckung soll trotzdem in der Innenstadt getragen werden.

Der Inzidenz-Wert für den Landkreis Wolfenbüttel liegt laut Land Niedersachsen den zweiten Tag in Folge unter 50. Die 7-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfizierten in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner an. Dieser Wert ist maßgeblich und rechtswirksam für die damit verbundenen weitergehenden Einschränkungen.

Die Inzidenzampel des Landes Niedersachsen wird auf der Datengrundlage des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes gemacht. Diese können sich aufgrund von Verzögerungen in den Meldeketten von anderen Angaben unterscheiden. Die Landesregierung weist auf ihrer Homepage daraufhin hin, dass die Zahlen der Kommunen, die unsere Zeitung beispielsweise regelmäßig veröffentlicht, in der Regel nicht nur regional, sondern auch zeitlich die aktuellste Angabe der tatsächlich bestehenden Inzidenz darstellen. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Maske tragen wird weiter empfohlen Laut Wolfenbütteler Gesundheitsamt liegt der Inzidenzwert aktuell bei 55,9 (Stand 25. November, 9 Uhr). Rechtswirksam ist aber wie gesagt der Wert der Inzidenzampel des Landes und der liegt derzeit zwischen 35 und 50 (Stand 25. November). Das heißt, dass aktuell in der Wolfenbütteler Innenstadt nicht mehr eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss. Denn das sieht die Verordnung des Landkreises Wolfenbüttel erst ab einem Inzidenzwert von 50 vor. Ab dem Wert von 35 wird das Tragen einer Maske aber empfohlen. Regelung für Teile von Wolfenbüttel und Hornburg Wenn der Inzidenz-Wert zwischen 35 und 50 liegt, sollte laut Verordnung eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Diese Regelung gilt jeweils von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr nachts und für folgende Straßen: Lange Herzogstraße, Bärengasse, Krambuden, Großer Zimmerhof und Löwenstraße. Das Gleiche gilt für die Marktstraße in der Hornburger Innenstadt. Dort soll im Zeitraum von 9 bis 18 Uhr eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, wenn der Inzidenz-Wert zwischen 35 und 50 liegt. Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick