Häusliche Gewalt: Weniger Fälle in Wolfenbüttel gemeldet

Wolfenbüttel. Experten gehen davon aus, dass häusliche Gewalt in Corona-Zeiten zugenommen hat. Laut Polizei wurden in Wolfenbüttel bislang weniger Taten angezeigt.

Alle 45 Minuten wird eine Frau hierzulande durch ihren Partner verletzt oder angegriffen. Statistisch betrachtet ist im vergangenen Jahr an fast jedem dritten Tag eine Frau durch die Tat ihres Partners oder Ex-Partners gestorben. Häusliche Gewalt nimmt zu. Das belegen die Zahlen des Bundeskriminalamtes für das Jahr 2019, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden. Für die Corona-Zeit liegt noch keine umfassende Statistik vor, aber viele Experten gehen davon aus, dass die Gewalt seit dem Ausbruch der Pandemie noch zugenommen hat. In Corona-Zeiten sind Frauen und Kinder Gewalttätern in der eigenen Familie häufig rund um die Uhr ausgeliefert.

Erste Zahlen aus dem Landkreis Wolfenbüttel zeigen, dass die Fallzahlen lokal bislang nicht gestiegen sind. Das Gegenteil ist der Fall. „Bei uns sind die Zahlen nicht gestiegen, sondern gesunken“, berichtet Polizeisprecher Frank Oppermann. 2019 sind nach Angaben der Wolfenbütteler Polizei mehr als 200 Anzeigen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt gestellt worden. In diesem Jahr seien ein Drittel weniger Taten gemeldet worden. Die Zahl der Kinder, die im Landkreis Wolfenbüttel von Gewalt betroffen waren, liege laut Polizeisprecher im einstelligen Bereich. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Auch die Leiterin des Frauenschutzhauses Wolfenbüttel Andrea Reinhardt-Ziola war von einer Zunahme der Gewalt ausgegangen (wir berichteten) . „Doch bei uns hat sich das bislang nicht widergespiegelt", berichtet sie, „wir haben keinen Anstieg der Fallzahlen registriert." Die Plätze waren aber das ganze Jahr über ausgelastet. Aufgrund der Corona-Bestimmungen kommen aktuell sechs Frauen und ihre Kinder in der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt unter, drei Plätze weniger als normalerweise. Der Großteil der Frauen ist zwischen 20 und Ende 30 Jahre alt. Auch in diesem Jahr mussten Hilfesuchende abgewiesen werden, 48 Frauen und ihre Kinder kamen nicht unter. 2019 waren es 38, im Jahr davor 78. „Die Auslastung unterliegt immer einer Schwankung", erklärt Reinhardt-Ziola. Viele Taten werden nicht bekannt „Das Problem ist die Dunkelziffer", sagt Polizeisprecher Oppermann, „die dürfte hoch sein." Auch das BKA geht davon aus, dass die Statistik zu Gewalt in Beziehungen stets nur einen kleinen Teil des Gewaltgeschehens beleuchtet. Aus der Gewaltforschung sei bekannt, dass Stressfaktoren Gewalt fördern. Das berichtete Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts, bei der Vorstellung der aktuellen Statistik für 2019. Und die gebe es in der Corona-Pandemie in jedem Fall. Räumliche Enge, die etwa durch Arbeitslosigkeit, Schulschließungen und Homeoffice entstehe, gehöre dazu – ebenso wie psychische Belastungsfaktoren durch finanzielle Sorgen. Gleichzeitig entfällt die soziale Kontrolle durch Arbeitskollegen, Ärzte, Lehrer, Erzieher sowie Freunde und Bekannte. Hilfe auch in Quarantäne-Situationen Ob beispielsweise Quarantäne-Verordnungen die Gewalt in den Familien oder Partnerschaften verschärft, kann Oppermann nicht sagen. „Darüber führen wir keine Statistik." Der Landkreis habe aber vorgesorgt, um auch in einer Quarantäne-Situation, die Person, die Gewalt ausübt, des Haushalts verweisen zu können. Die sofortige polizeiliche Wegweisung des Täters (in der Sprache des Gesetzes: ein Platzverweis) ist nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums für einen Zeitraum von maximal vierzehn Tagen möglich. Der Platzverweis wird ausgesprochen, wenn von dem Gewalttäter weiterhin Gefahr ausgeht. „Der Landkreis hält eine Unterbringung und Versorgung in solchen Fällen in Corona-Zeiten vor", berichtet der Polizeisprecher. Hilfe gibt es beim Wolfenbütteler Frauenhaus unter: (05331) 41188 oder beim bundesweiten Hilfetelefon – rund um die Uhr, in 17 Sprachen: (08000) 116 016