Gaspreise für Wolfenbüttels Stadtwerke-Kunden steigen ab Januar

Die Stadtwerke Wolfenbüttel als regionaler Energieversorger will 2021 die Preise in allen Tarifen stabil halten. Bei Gas hingegen, so teilt das Unternehmen mit, ist eine Preisanpassung erforderlich. Aufgrund der Einführung des sogenannten CO 2 -Preises sowie höherer Netzentgelte sei dies unausweichlich. „Ab Januar kommt die staatlich vorgegebene CO 2 -Bepreisung zum Tragen und wird künftig genauso wie etwa Steuern und Abgaben in die Energiepreise einkalkuliert“, wird Vera Steiner, kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtwerke Wolfenbüttel, zitiert.

Klimaschädliche Emissionen bekommen ein Preisschild

Im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) sei geregelt, dass künftig klimaschädliche Emissionen aus den Bereichen Verkehr und Gebäude ein Preisschild bekommen. Stadtwerke und andere Energielieferanten in Deutschland müssten ab Januar Emissionszertifikate für fossile Energieträger erwerben. Für den Bezug von Erdgas entstünden so Kosten von umgerechnet 0,46 Cent pro Kilowattstunde, die die Stadtwerke in ihren Gaspreisen berücksichtigen müssten. Bezogen auf einen Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 15.000 Kilowattstunden im Jahr seien dies Mehrkosten in Höhe von etwa 68 Euro.

Einnahmen werden komplett an den Staat weitergereicht

Die Einnahmen aus der CO-Bepreisung würden 1:1 an den Staat durchgereicht und dienten unter anderem dazu, die EEG-Umlage zu senken. Trotz Mehrkosten profitierten Gaskunden aber: Denn bei Erdgas entstehe rund ein Viertel weniger CO als bei Heizöl – bezogen auf die Heizleistung. Ein Umstieg von Öl auf das umweltschonendere Gas lohne sich durch die CO-Bepreisung also monetär.

Die Preisanpassung sei auch aufgrund steigender Entgelte für die Nutzung der Gasnetze erforderlich. „Im kommenden Jahr werden wir mehr für die Nutzung der Infrastruktur bezahlen müssen. Dieser Aspekt macht etwa ein Viertel des Gaspreises aus“, so Matthias Tramp, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke.

red