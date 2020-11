Ernte fällt im Landkreis Wolfenbüttel sehr unterschiedlich aus

Lage, Lage, Lage – was auf dem Immobilienmarkt zählt, ist auch bei den Äckern im Landkreis Wolfenbüttel entscheidend. Manchmal können einige Hundert Meter Entfernung über Erträge und damit darüber entscheiden, ob sich das Gesicht der Landwirte und Landwirtinnen in Falten legt oder strahlt. „Die Rübenernte im Landkreis Wolfenbüttel fällt superheterogen aus“, berichtet Ulrich Löhr, Vorsitzender des Landvolks Braunschweiger Land.

Die Stimmung schwanke zwischen „himmelhochjauchend und zu Tode betrübt“. Grund dafür seien die örtlich sehr unterschiedlichen Niederschlagsereignisse. Auf manchen Feldern seien die Rüben regelrecht aus dem Boden „geflutscht“, beschreibt der Landwirt aus Groß Denkte, andernorts war der Acker trockener. Das kann auch Bauer Niels Pelka aus Watzum bestätigen.

Wenige Hundert Meter können über Ertrag entscheiden

Der 35-Jährige bewirtschaftet einen Betrieb mit circa 100 Hektar. Der Landwirt baut Weizen, Gerste, Raps und Rüben an. „Auch die Getreideernte fiel sehr unterschiedlich aus in diesem Jahr“, berichtet Pelka. Sogar innerhalb seines Betriebes konnte er die Unterschiede zwischen den Erträgen der verschiedenen Äcker deutlich spüren. Diese lagen zum Teil nur 200 bis 300 Meter auseinander. „Wenn ein Acker im Tal liegt, dann kann sich das Wasser dort besser halten. Geht es dann bergan, merkt man sofort den Unterschied.“ Zwischen 70 und 105 Doppelzentnern sei alles dabei gewesen. In Schulnoten würde er die Getreideernte 2020 mit der Note 2 bis 3 bewerten.

Diese Beobachtungen hätten auch andere Betriebe gemacht, erzählt Pelka, der regelmäßig mit anderen Bauern im Austausch ist. Die Lage sei überall entscheidend gewesen. „Und bei der Rübenernte zeigt sich nun ein ähnliches Bild“, sagt Pelka. Die Laufe aktuell noch. Der Transport der Rüben in die Zuckerfabrik nach Schladen ziehe sich aber bis in den Januar.

Ost-West-Gefälle im Landkreis Wolfenbüttel

„Ich habe das Gefühl, dass es ein leichtes Ost-West-Gefälle im Landkreis Wolfenbüttel gibt“, so der Watzumer Landwirt, „westlich von Wolfenbüttel hat es etwas mehr geregnet.“ Insgesamt gesehen sei der Sommer aber sehr trocken gewesen, stellt Löhr fest.

„Wir leben nach wie vor von der Hand in den Mund, wenn es um das Wasser geht“, bericht der Landvolk-Vorsitzende Löhr, „in den tiefen Schichten ist der Boden knochentrocken. Es müsste im Winter richtig regnen, das Doppelte eines normalen Winterniederschlags.“

Wetterextreme nehmen zu

Es sei in den vergangenen Jahren aufgefallen, dass Wetterlagen, die sich einmal eingestellt haben, länger bleiben. „2017 sind wir ersoffen und 2018 war dann supertrocken“, nennt Löhr als Beispiele. „Die Wetterextreme nehmen zu“, sagt auch Pelka.

Für die Herbstsaat seien die Bedingungen aber beispielsweise ideal gewesen. „Raps, Gerste und Weizen, die wir eingebracht haben, haben gut gekeimt“, berichtet Löhr. Er stelle insgesamt aber in jedem Fall einen Wandel des Klimas fest, sagt Löhr: „Ich weiß nur noch nicht genau welchen.“

