Alle Wolfenbütteler Stolpersteine sind gereinigt und poliert

Das Ende des Zweiten Weltkrieges jährte sich zum inzwischen 75. Mal am 8. Mai. Zu diesem Jubiläum plante der Arbeitskreis Stolpersteininitiativen zwischen Harz und Heide den „1. Regionalen Stolpersteinputztag“, so die Stadt. Dieser habe, bedingt durch den Frühjahrs-Lockdown, nicht stattfinden können und sei auf den 9. November verschoben worden.

An die Schicksale erinnern

Laut Kulturbüro der Stadt Wolfenbüttel meldeten mehr als 40 Personen im Vorfeld ihre Teilnahme an, darunter rund 20 Schüler der Leibniz-Realschule, engagierte Privatpersonen sowie Vertreter von Kirche und Verwaltung. In eigener Initiative reinigten und polierten sie sämtliche 110 in Wolfenbüttel verlegten Stolpersteine und setzten so aktiv ein Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus und Hass, so die Stadt weiter. „In neuem Glanz erinnern die Steine nun wieder sichtbar an das Schicksal jener Menschen, die in Wolfenbüttel Opfer nationalsozialistischer Verfolgung wurden.“

Fotos im Internet

Eine ausführliche Fotodokumentation sei in der Flickr-Galerie der Stadt Wolfenbüttel zu finden. Sie enthalte auch viele berührende und nachdenklich stimmende Bilder, die die Putzenden eigens an den Stolpersteinen gemeinsam arrangiert hätten.

