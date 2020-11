Stadtwerke: Wolfenbütteler Kunden sollen Leitungslecks suchen

Jährlich beliefern die Stadtwerke ihre Kunden mit 2,6 Milliarden Liter Trinkwasser. Das seien umgerechnet 2,6 Millionen Kubikmeter, teilt das Unternehmen mit. Regelmäßige Investitionen in die Leitungs- und Netzinfrastruktur gewährleisteten eine hohe Wasserqualität und reduzierten den Verlust durch Leckagen. Dennoch könne bei dem einen oder anderen der rund 12.640 Hausanschlüsse mal etwas Trinkwasser verlorengehen. Aktuell liege der Anteil an Wasserverlusten im Stadtgebiet bei 5 bis 10 Prozent. Die Stadtwerke bitten daher Kunden, auf Wassergeräusche an der Wasserleitung im Bereich Hauseinführung oder am Zähler zu achten. „Geringere Wasserverluste helfen, die Netzkosten zu reduzieren und einen niedrigen Wasserpreis beizubehalten“, heißt es weiter. Mit Geophonen und Teststäbchen für die Aufnahme der Geräusche könnten die Stadtwerke das Leck genau eingrenzen.

Kunden sollen auf gleichmäßiges Rauschen achten

Kunden sollten darauf achten, ob trotz stillstehendem Zähler ein ständiges und ohne Unterbrechung gleichmäßiges Rauschen festzustellen sei. Sei dies der Fall, liege vermutlich ein Leck an der Hausanschlussleitung vor. Die Stadtwerke bitten um Hinweise zu solchen Geräuschen im Stadtgebiet und den zugehörigen Ortsteilen: (05331) 4080. Wird nach Prüfung tatsächlich eine Leckstelle gefunden, erhalte der Erstmeldende eine Prämie in Höhe von 50 Euro. Die Aktion läuft bis 31. März.

Ein niemals stillstehender Wasserzähler sei Hinweis auf Leck

Aber auch innerhalb der eigenen vier Wände und hinter dem Hausanschluss könne es zu Wasserverlusten kommen. Ein niemals stillstehender Wasserzähler mit oder ohne zusätzliche Geräusche an der Leitung seien erste Hinweise für ein Leck. In diesem Fall sollte ein Unternehmen beauftragt werden, die Installation im Haus zu überprüfen, so die Stadtwerke.

red