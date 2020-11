Wolfenbüttel. Auf einem Discounter-Parkplatz kam es vermutlich zur Unfallflucht, wie die Polizei mitteilt. In dem Zusammenhang werden zwei Zeuginnen gesucht.

Unfallflucht in Wolfenbüttel: Polizei sucht zwei Zeuginnen

Ein Autofahrer soll am Samstag gegen 16.35 Uhr beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz eines Discounters an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gegen einen geparkten Motorroller gestoßen sein. Der Roller sei umgefallen. Anschließend habe der bis dato unbekannte Autofahrer Unfallflucht begangen, so die Polizei.

Zwei Frauen gaben Zeugenhinweise

Aufgrund von Hinweisen zweier Zeuginnen sei der Verursacher aber ermittelt worden. Die unbekannten Zeuginnen werden nun aber gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen: (05331) 9330.

red