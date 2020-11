Unbekannter schüttet in Wolfenbüttel Farbe auf ein Auto

Ein an der Schlegelstraße in Wolfenbüttel geparkter Renault ist laut Polizei am Mittwoch, 4. November, 6.15 Uhr, mit weißer Farbe überschüttet worden. Sachschaden: zirka 1000 Euro. Kurz zuvor war es an der Kepplerstraße, Ecke Hegelstraße, zu Streitigkeiten wegen einer möglichen Vorfahrtsverletzung zwischen der 37-jährigen Fahrerin des Renaults und einem bislang unbekannten Radfahrer gekommen, so die Polizei. Ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung am Renault sei nicht auszuschließen.

Hinweise: (05331) 9330.

red