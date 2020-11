Seit Mittwoch vergangener Woche kämpft die Seniorenresidenz Curanum in Wolfenbüttel mit Covid-19-Erkrankungen. 5 Bewohner und 5 Mitarbeiter sind inzwischen positiv getestet worden. „Sie zeigen keine bis leichte Symptome“, sagt Pressesprecherin Tanja Kurz von Korian, die das Seniorenheim betreibt.

Die Mitarbeiter befänden sich in häuslicher Quarantäne. Die Bewohner dürfen derzeit keinen Besuch von ihren Angehörigen bekommen.

In der Seniorenresidenz Curanum sind alle Covid-19-Tests abgeschlossen

Alle Covid-19-Tests sind bereits abgeschlossen. Die Ergebnisse der Mitarbeiter liegen vor. „Wir freuen uns, dass alle Tests negativ waren“, so Tanja Kurz. Am Dienstag seien die Bewohner eines Wohnbereiches vom Gesundheitsamt Wolfenbüttel getestet worden. Diese Ergebnisse stünden noch aus. Damit aber seien die Tests vorerst abgeschlossen.

Im Seniorenwohnheim Curanum sei ein Isolierbereich ausgewiesen worden, in dem bis zu fünf Bewohner versorgt werden können. Weil die Einrichtung in Absprache mit Behörden bis auf Weiteres geschlossen worden sei, hätten alle Angehörigen Telefonanrufe zur aktuellen Situation erhalten. Per Mail und Brief würden sie kontinuierlich auf dem Laufenden gehalten werden.

Per Skype, Telefon, Brief oder am Fenster wird nun kommuniziert

„Alle corona-negativ getesteten Bewohner dürfen selbstverständlich die Einrichtung verlassen. Bewohner, die unter Quarantäne stehen, können mit ihren Angehörigen per Skype, Telefon, Brief oder am Fenster kommunizieren“, schildert Tanja Kurz die Situation. Trotz der Umstände solle den Bewohnern ein weitestgehend normaler Tagesablauf ohne Einschränkung ihrer Lebensqualität ermöglicht werden.

„Die Bewohner nehmen ihre Mahlzeiten in den Zimmern ein. Uns ist bewusst, dass diese Situation für alle Beteiligten nicht einfach ist. Unsere Mitarbeiter sind hier jedoch sehr engagiert und kümmern sich um die Bewohner“, verdeutlicht die Pressesprecherin.

Bewohner würden sich über ein kleines Konzert im Hof freuen

Um die Situation in Altenwohnheimen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erträglicher zu machen, sind in vielen Einrichtungen inzwischen pfiffige Ideen umgesetzt worden. So gaben die beiden Schülerinnen der Großen Schule, Maya Steinbach und Thea Ränger, vor dem Seniorenheim Steinhäuser Gärten in Wolfenbüttel Anfang April ein spontanes Geigen-Konzert.

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Die Senioren öffneten die Fenster oder stellten sie auf Kipp, um den Geigenklängen der beiden Mädchen zuzuhören. Das greift Tanja Kurz gern auf. Sie sagt: „Unsere Bewohner würden sich sicher über ein kleines Konzert im Hof freuen, das sie über die Fenster verfolgen könnten.“