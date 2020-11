Wolfenbüttel. Ein Zeuge hat am Sonntagvormittag einen vor ihm fahrenden Autofahrer bei der Polizei gemeldet. Tatort war die A 36 Richtung Braunschweig.

Auto fährt auf A 36 in Wolfenbüttel Schlangenlinien

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntagvormittag, dass ein Autofahrer vor ihm auf der A 36 Richtung Braunschweig unterwegs sei. Er fahre erheblich in Schlangenlinien über beide Fahrspuren und sei teils schon mit der Leitplanke kollidiert. Eine Streife der Polizei Wolfenbüttel habe besagten Fahrer schließlich an der Abfahrt Braunschweig-Stöckheim angehalten. Dabei sei eine erhebliche Alkoholbeeinflussung bei dem 41-Jährigen festgestellt worden. Der Alkoholtest habe einen Wert von 3,17 Promille ergeben. Der Mann habe den Wagen stehenlassen müssen. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

red